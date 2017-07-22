Коронованные башни. Путешествие в Червоногородский замок

Село Нырков, Залещицкий район Тернопольской области

Как добраться

До Тернополя — утренним "Интерсити" (билет 2-го класса — 350 грн) или одним из ночных поездов (купейный билет ~250 грн). Из Тернополя до Ныркова раз в день ходит автобус (~70 грн). Также можно доехать до Залещиков (75–85 грн) или Черткова (45 грн), откуда автобусы и маршрутки на Нырков ходят чаще. Через Залещики и через расположенное неподалёку от Червоногорода село Толстое проходит поезд Киев — Рахов (купейный билет ~215 грн), но прибывает он поздно ночью, так что этот вариант придётся отбросить.

Через Житомир, Бердичев, Хмельницкий, Гусятин до Колиндян (Е40/М06 + E583/М21 + P31/Р31 + Е50/М12 + P50/Р50 + Т2312 + Т2002), далее до Толстого — либо через Озеряны и Лисовцы (Т2002 + Р24), либо через Чертков и Нагорянку (Т2001 + М19). Разницы фактически нет, так как дорожное покрытие на этих участках одинаково плохое. От Толстого ехать в направлении Нагорян (М19 + Р24), потом налево. Спуск в каньон к Червоногородскому замку — около 3 км по крутой грунтовке, которая в плохую погоду может быть труднопроходима для легковых автомобилей.

В отличие от других знаменитых замков и крепостей Украины, Червоногородский замок как целостное здание, увы, не сохранился. Но не упомянуть одну из красивейших, несмотря на её состояние, достопримечательностей нашей страны мы не могли.

Как это ни парадоксально, но руины Червоногородского замка производят более сильное впечатление, чем некогда целый и невредимый дворец. Во всяком случае, если судить по его сохранившимся изображениям (такие уникальные фотографии можно увидеть, в частности, на сайте "Замки и храмы Украины" известного краеведа Ирины Пустынниковой).

Полторы круглые готические зубчатые башни — это всё, что осталось от великолепного дворца, стоявшего в живописном межгорье Залещицкого района Тернопольской области. Сейчас в этой долине, носящей название урочище Червоне, нет никакого поселения, поэтому замок относят то к Нагорянам, то к Ныркову — двум близлежащим сёлам. Но так было не всегда.

Историки предполагают, что ещё в IX веке здесь существовало поселение Черленый городок. Место для поселения его основатели выбрали с умом: в этой местности река Джурин (левый приток Днестра), протекая в окружённой лесом долине, образует почти замкнутую петлю. В её центре возвышается высокий холм, на котором и был заложен город. Окружающая его с трёх сторон река служила хорошей естественной защитой, создавая дополнительную преграду для врага.

В 1351 году князья Корятовичи из Великого княжества Литовского построили в Черленом городке, тогда же впервые упомянутом в летописях, деревянный замок для защиты от татар. А первая каменная крепость появилась здесь в начале XVII века. Соорудил её львовский каштелян Николай Данилович, которому в то время принадлежали эти земли.

В последующие годы Червоногород неоднократно осаждали турки и татары. С одной из таких осад связана легенда, согласно которой татарский мурза Кантемир, безрезультатно пытаясь взять крепость в 1620 году, приказал прорубить в скалистом кряже новое русло для мешающей штурму реки. Замок был взят, а река, изменив течение, создала знаменитый Джуринский водопад — самый большой равнинный водопад Украины, низвергающийся с 16-метровой высоты.

Полторы круглые готические зубчатые башни — это всё, что сохранилось от великолепного дворца, стоявшего в живописном межгорье Залещицкого района Тернопольской области

В конце концов в результате многочисленных набегов старый замок был разрушен. А в 1820 году новый владелец этих земель, князь Кароль Поннинский, начал строительство нового дворца. Закончилось оно лишь более чем полвека спустя, уже при сыне Кароля — Калисте. Тот полностью изменил первоначальный план отца, планировавшего сохранить уцелевшие башни предыдущей крепости. Калист же приказал разрушить всё "до основанья" и выстроить совершенно новое здание.

Великолепная постройка в неоготическом стиле считалась одной из самых изящных магнатских резиденций Польши. Поскольку дворец был построен на спускающемся к реке склоне холма, два его фасада отличались по высоте: главный, восточный фасад состоял из трёх этажей, а западный — из двух.

Башни, на первый взгляд одинаковые, на самом деле тоже отличались: южная была меньше по диаметру, чем построенная несколькими десятилетиями позже северная. Обе башни венчали "короны" из фигурных зубцов (по одной из версий, короны привезли на запряжённых волами телегах из самого Львова), а в толще внушительных башенных стен были устроены винтовые лестницы. Возле дворца был разбит ландшафтный парк, у лестницы бил фонтан.

В начале ХІХ века Червоногород перешёл в собственность князей Любомирских. Последней его владелицей была княгиня Мария-Элеонора, которая приезжала сюда редко, предпочитая большую часть времени проводить во Львове. Но в замке постоянно находились служащие, поддерживавшие его в жилом состоянии.

Во время Первой мировой войны, в 1916–1918 годах, дворец был занят российскими вой­сками, он был разграблен и частично разрушен. Однако до начала Второй мировой всё же продержался в довольно сносном виде.

В начале 1945-го в помещениях дворца был расквартирован особый отдел польской Армии Крайо­вой, совместно с НКВД участвовавший в борьбе против ОУН-УПА. В ночь со 2 на 3 февраля бойцы УПА атаковали польский гарнизон, и в результате ожесточённого боя замок получил новые повреждения, а село Червоногород (всё, что осталось от некогда города) было сожжено.