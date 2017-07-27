От слова "Бог". Путешествие по самой украинской реке

Южный Буг — крупнейшая река из текущих полностью по территории Украины. Её название происходит от слова "Бог", и здесь действительно божественно красиво.

Наше путешествие начинается в селе Чёрный Остров к востоку от Хмельницкого. На сам Южный Буг в верхнем течении мы пока не смотрим: река тут либо превращена в водохранилища, либо имеет искусственно выпрямленное русло. Свою красоту Буг покажет чуть дальше.

В Чёрном Острове находилось имение польских магнатов Пшездецких. От некогда роскошной резиденции остался корпус дворца (сейчас там музыкальная школа), костёл, хозяйственные постройки и остров Кемпа посреди водохранилища (при Пшездецких на него вёл длинный мост, но он не сохранился).

Обширная коллекция предметов искусства частично была утрачена, а частично перекочевала в другие города. Картины из Чёрного Острова можно увидеть в Варшаве (там тоже есть музей Пшездецких), а мраморное надгробие Лауры Пшездецкой — в кафедральном костёле Каменец-Подольского. Девушка в 17 лет упала с коня, сломала позвоночник и после четырёх лет безуспешного лечения умерла в Риме. Надгробие изваял талантливый скульптор Виктор Бродский, памятник чудом удалось спасти от уничтожения большевиками.

Областной центр Хмельницкий памятниками архитектуры небогат, но на Южном Буге здесь есть уютные парки и пляж, а посреди водохранилища зеленеет Остров любви. Покидаем Хмельницкий по трассе М12, но на Южный Буг пока не смотрим — это ещё скучный канал.

По следам Кармелюка

Одно из самых известных мест на нашем пути — Меджибож на слиянии Южного Буга и его притока Бужка. Обычно туристы заглядывают только в крепость, но в городке есть ещё много интересного: руины Троицкого костёла, турецкий столб, синагога и еврейское кладбище.

Далее по курсу — обязательная остановка на рыбном рынке Летичева у въезда в город со стороны Хмельницкого. Здесь продают как копчёных обитателей соседнего большого водохранилища на Буге, так и улов из других водоёмов. В центре городка делаем каноническое фото бронзового Устима Кармелюка на фоне замковой башни.

Меджибож встречает крепостью, но скрывает ещё много достопримечательностей

С крестьянским повстанцем связано место неподалёку от Летичева — Кармалюково кресло. И здесь Южный Буг наконец-то показывает свою истинную красоту. В центре Летичева сворачиваем направо, на дорогу Т2318, переезжаем Буг по мосту между сёлами Новоконстантинов и Кудинка и едем по грунтовке вдоль левого берега реки вниз по течению. Если вашей машине каменистая грунтовка не по силам, от окраины Кудинки можно пройти пешком около 1 км, а заодно искупаться.

Холмистые берега с сельскими домиками, каменные пороги — это уже настоящий Южный Буг. В своём кресле Устим Кармелюк вряд ли сидел: этот огромный уступ в скале подойдёт для отдыха разве что великану. В Новоконстантинове есть старинный костёл (1780 г.).

Следующий город на Буге — Хмельник. В центре около каменного мостика через реку высится мрачноватое здание усадьбы графа Ксидо, рядом с ним — башня замка Тарновских и Троицкий костёл. Впрочем, большинство гостей едут в Хмельник не за архитектурой, а на лечение, принимать радоновые ванны в здешних санаториях.

Покидаем Хмельник по ул. Ивана Богуна и едем на восток вдоль железной дороги в направлении Калиновки. Село Иванов принадлежало польским магнатам Холоневским — железнодорожная станция и сейчас носит их имя. Холоневский построил себе дворец, используя укрепления более раннего Яновского замка. Во дворце сейчас интернат, сохранилась и часть замковых укреплений, а также костёл Непорочного зачатия (1780 г.). Другой дворец, князя Абамелика, стоит на противоположном берегу Буга в селе Гущинцы.

Любителям военной истории стоит сделать крюк и заехать в ставку Геринга "Штайнбрух". Для этого объезжаем Калиновку по трассе М21, в Корделевке сворачиваем направо, а не доезжая села Гулевцы — налево в лес. Бункер представляет собой нагромождение бетонных глыб: фашисты взорвали его при отступлении.

Но гораздо более известные руины времён Второй мировой, конечно же, ставка Гитлера "Вервольф". Если ехать по М21, сворачиваем налево в селе Стрижавка, перед заправкой. По самой ставке лучше гулять с экскурсоводом, ведь внешне это просто куски бетона, разбросанные по лесным полянам. Если повезёт — покатаетесь по территории "Вервольфа" на армейских "виллисах", восстановленных историческими реконструкторами. По дороге в ставку находится музей военной техники и оружия Второй мировой: мальчишкам понравится, ведь экспонаты можно не просто "трогать руками", но и крутить-вертеть.

В Тыврове начинается популярный байдарочный маршрут по порогам Буга

Прогулка по Виннице

В Винницу заехать ненадолго не получится: здесь много интересного, причём в разных частях довольно крупного города. Даже беглая прогулка около Буга в районе Центрального моста выйдет насыщенной: светомузыкальный фонтан "Рошен", музей-автосалон "Владимир" с ретро-автомобилями и другими артефактами (ул. Соборная, 1), костёл Девы Марии (ул. Соборная, 12), Иезуитский костёл (ул. Соборная, 17), Преображенский собор (ул. Соборная, 23), остатки крепостных стен (угол ул. Муры и Монастырской), музей украинской марки (ул. Соборная, 26), модернистский дом капитана Четкова (ул. Пушкина, 38), водонапорная башня (ул. Козицкого, 20), модернистский дом Кумбари (ул. Козицкого, 1) и соседний с ним парк, откуда открывается вид на левый берег Буга с храмом Ксении Петербуржской.

Из отдалённых от центра достопримечательностей на Буге интересен "бункер Ворошилова" — бывший военный объект в прибрежной скале, сейчас превращённый в храм (подробности — на skala.vn.ua). Также стоит посетить музей-усадьбу известного хирурга Николая Пирогова (ул. Пирогова, 155) на притоке Буга Вишенке.

Покататься в Виннице нужно не только на знаменитых цюрихских трамваях, но и на речных трамвайчиках, которые курсируют от Центрального моста в живописный Сабаров, где с горы открывается вид на реку и Сабаровскую ГЭС. Там же можно искупаться.

Пороги и мельницы

Выезжаем из Винницы по ул. Пирогова, едем по дороге Т0216, а в Селище, не доезжая моста через Буг, уходим влево. Руины Черленковского замка напоминают о временах, когда Селище (тогда Черленков) были важным форпостом Великого Княжества Литовского.

В райцентре Гнивань пронзает небо неоготическим шпилем костёл Святого Иосифа (1906 г.). Дальше по курсу — Сутиски. В конце села сворачиваем направо и едем до ворот интерната. Он расположен в бывшей усадьбе графа Гейдена. Из сохранившихся построек бросается в глаза неоготическая башенка — особенно романтично она выглядит, если спуститься к реке.

По каменистым грунтовкам в окрестностях Летичева можно проехать к Кармалюкову креслу

Ещё 3 км на восток по Т0216, берём правее, переезжаем Буг (возле моста можно съехать к реке и искупаться) и попадаем в Тывров. В центре города — запущенный Доминиканский монастырь и усадьба Ярошинских (сейчас интернат), а на реке — фотогеничные руины водяной мельницы на фоне каменного порога, бывшей мельничной плотины.

В Тыврове начинается популярный водный маршрут на байдарках и катамаранах. На машине дальше вдоль Южного Буга не проедешь: река петляет среди высоких холмов и гранитных скал. К каждому селу придётся подъезжать отдельно, причём по далеко не идеальным дорогам.

Лучше всего вернуться на левый берег и по дороге Т0230 выехать на трассу М12. Заодно увидим дворец Грохольских в Вороновице, а также дворец княгини Щербатовой и мрачноватую старинную электростанцию в Немирове.

К Бугу из Немирова можно подъехать в селе Стрельчинцы. Дорога сюда плохая, но поездка того стоит. Во-первых, с холмов открываются красивые виды на бугские пороги. Во-вторых, если переехать реку по понтонному мосту и свернуть направо, грунтовка выведет к огромной старинной мельнице, к сожалению, медленно умирающей.

В Воробьёвке проводятся фолк-фестивали, а среди туристов-водников село известно благодаря Киевскому порогу — самому сложному препятствию на винницком участке Южного Буга. Каскад порогов находится за селом ниже по течению, попасть к реке можно по грунтовкам с обоих берегов.

Но главные достопримечательности сосредоточены в сёлах Соколец и Печера, находящихся на разных берегах реки. В Сокольце есть водяная мельница Потоцких, хоть и полуразрушенная, но очень красивая, особенно в лучах закатного солнца.

В Печере на холме сияет голубыми куполами церковь Рождества Богородицы (1762 г.). Но главная изюминка села — усадьба Потоцких на высоком берегу Буга. Дворец знаменитых магнатов не сохранился, зато есть их часовня-мавзолей, построенная известным архитектором Владиславом Городецким. Сейчас на территории усадьбы санаторий "Печера".

Бывшая мельница Скаржинского теперь служит электростанцией

Из школьных уроков истории Украины вы явно помните топоним Брацлавщина, а вот сам Брацлав покажет на карте не каждый. Оно и понятно: времена, когда он был коронным городом и столицей воеводства, давно прошли. Как и времена, когда тут жил Ребе Нахман, основатель хасидизма. Это на его могилу хасиды тысячами съезжаются в Умань.

Нынешний Брацлав — тихий посёлок, побродив по улочкам которого, можно увидеть остатки былой роскоши в виде старинных домов и костёла Матери Божьей (1884 г.). Есть тут и памятник полевой кухне, точнее, её изобретателю Антону Турчановичу, который жил в Брацлаве.

Но наиболее фотогеничные места Брацлава находятся около Южного Буга. На холме на правом берегу расположен еврейский киркут, а около ГЭС стоит комплекс зданий водяных мельниц — подобные объекты часто похожи на замки, а уж эти мельницы более чем "замковые".

Машиной по рельсам

На время отдалимся от берегов Буга и по трассе Р08 поедем в Тульчин. Здешний классицистический дворец Потоцких называют Подольским Версалем. О сходстве можно поспорить, но выглядит памятник архитектуры величественно. В Тульчине также можно увидеть доминиканский костёл — здесь граф Потоцкий венчался со знаменитой Софией, в честь которой назван дендропарк в Умани.

По дороге Т0222 делаем длинный марш-бросок в Бершадь. До начала XX в. это было типичное еврейское местечко (евреи составляли 3/4 населения), но революция, гражданская война и фашисты не пощадили горожан. Теперь еврейская община малочисленна, а из городских синагог сохранилась лишь одна. В приземистом домике с маленькими окошками не сразу распознаешь культовое сооружение, зато это единственная глинобитная синагога Украины.

Турист с богатым воображением ещё может уловить дух старой Бершади, прогулявшись по улочкам штетла — бывших еврейских кварталов. Правда, старинных домиков тут сохранилось мало, они стремительно разрушаются. Тем не менее евреи из разных стран мира — частые гости Бершади. Многие из них ищут здесь свои корни, посещают могилы родственников на местном кладбище.

С юга к городу примыкает село Флорино, где расположена станция "Бершадь". Она не обычная, а узкоколейная. Но тему узкоколеек лучше раскроет нам соседний райцентр Гайворон — заодно вернёмся к Южному Бугу.

В городе атомной энергетики Южноукраинске автомобильный паром тянут вручную сами водители

Проехав границу Винницкой и Кировоградской областей, на западной окраине Гайворона сворачиваем направо, к реке, чтобы увидеть узкоколейный железнодорожный мост через Южный Буг. Но самое интересное находится в центре города, около ж/д вокзала.

Гайворон — центр одной из немногих сохранившихся узкоколейных систем Украины, которые когда-то покрывали всю страну. Регулярные пассажирские рейсы выполняются только здесь, в Полесье и в Закарпатье. В узкоколейном депо можно увидеть не только вагоны и тепловозы, знакомые современному украинцу по детским железным дорогам крупных городов, но и снегоочистительную технику, паровоз и даже рельсовый легковой ретро-автомобиль ГАЗ-М-12.

К западу от вокзала на водохранилище есть городской пляж.

По дороге Т0207 пересекаем трассу Киев — Одесса и едем дальше по Р06 в направлении Николаева. Село Луполово, где Южный Буг пересекает Одесская трасса, нам не по пути, но мы обязательно заедем сюда в другой раз, по дороге к морю. Это типичный случай, когда прекрасное рядом, но его не замечают: если смотреть на Буг из окна машины, глазу не за что зацепиться. Но стоит свернуть с трассы на развязке на северной окраине Луполова и проехать по грунтовке вниз по течению, попадём к шикарной водяной мельнице, рядом с которой сохранился арочный каменный мостик через мельничный канал.

На красных скалах

Едем дальше по Р06. Справа в долине Буга промелькнут заводские трубы — это Побужский ферроникелевый комбинат. А слева неприметная дорога ведёт в Музей ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Если вы ещё не спускались в подземную капсулу командного пункта и не нажимали легендарную ядерную "красную кнопку" (на самом деле две серых) — обязательно заедьте сюда.

Город Первомайск важен байдарочникам как стартовая точка лучшего всесезонного маршрута по бугским порогам. Мы же проедем чуть дальше, главное — не запутаться в одинаковых мостах и круговых развязках на Южном Буге и его притоке Синюхе.

Въезжаем в село Мигея (оно же Мигия) — без преувеличения культовое место для спортсменов-водников. Они стремятся на порог, который называют Интегралом (из-за S-образной формы), или Красными воротами (из-за красноватого оттенка гранитных скал). Порог проходим в любое время года, тогда как большинство его украинских "коллег" полноводны лишь весной. К тому же летом здесь тёплая вода, что делает порог удобным для тренировок.

Южный Буг — крупнейшая река из текущих полностью по территории Украины. Её название происходит от слова "Бог", и здесь действительно божественно красиво

Но сперва подъедем к мельнице Скаржинского, превращённой в ГЭС. Для этого, спустившись в балку посреди села, свернём направо и проедем около 1 км по грунтовке вдоль реки вверх по течению. Интересна и сама мельница, и открывающийся с неё вид на речной порог и огромный камень Коваль посреди русла.

Непосредственно к порогу Интеграл можно подъехать, свернув на грунтовку со шлагбаумом сразу за заправкой, но каменистая дорога может не понравиться низким легковушкам. Многочисленные дорожки и тропинки петляют между не менее многочисленными палаточными лагерями туристов и сложенными рядами байдарок, каяков и катамаранов. Если у вас с собой палатка, тут можете остановиться на ночь и вы. Но в последнее время Мигея обросла туристической инфраструктурой в виде кафе и мини-гостиниц, так что выбор есть.

Оценивать красоту и масштаб Красных ворот лучше со скалы на левом берегу. Чтобы подъехать к ней, за заправкой нужно тоже повернуть направо, но не на узкую грунтовку к шлагбауму, а на широкую, которая сперва идёт почти параллельно трассе. Оставляем машину у скалы, взбираемся на камни и — ах! Увиденное не сможет не впечатлить. Дальше эта же грунтовка приведёт к живописному гранитному карьеру, затопленному водой. Карьер можно увидеть и со смотровой площадки на обочине Николаевской трассы, в конце подъёма на выезде из Мигеи.

Едем по трассе Р06 до перекрёстка, на котором поворачиваем направо, на М13. Перед мостом через Южный Буг сворачиваем влево, на грунтовую площадку, и останавливаемся для новой порции впечатлений. А они обязательно будут: Ивановский мост через Южный Буг — один из самых высоких в Украине. Рядом в Буг впадает его левый приток Большая Корабельная. Речушка на самом деле небольшая и уж точно не корабельная, но её каньон не менее красив, чем бугский.

Ну и чтобы закрепить впечатления, подъедем к Бугу ещё в одном месте. Не доезжая Южноукраинска, повернём с Р06 направо, в село Ивановка, а оттуда — полевыми грунтовками к Бугу. Наша задача — оказаться напротив хутора Львов, где шумит порог Львовская мельница. С высоких скал левого берега открывается потрясающий вид.

Город энергетиков Южноукраинск тоже стоит на скалах над Бугом, который внизу бурлит на Константиновских порогах. Из центра города лестница ведёт на городской пляж — его искусственно насыпанный песок контрастирует со скалистыми ландшафтами реки. Путь на пляж идёт через парк Победы и исторический музей с экспозицией военной техники под открытым небом.

Красивейший и сложнейший порог Южного Буга — Гард несколько лет назад был варварски затоплен при строительстве Ташлыкской ГАЭС. Сейчас с высокого берега Буга на выходе из Южноукраинска можно увидеть наполовину затопленный Гардовый остров.

Возле села Бугское на Александровском водохранилище есть живописные каменные острова. А начиная с Вознесенска Южный Буг становится судоходным. Отсюда ходят грузовые суда с зерном и пассажирский скоростной теплоход в Новую Одессу и Николаев. На его борту и стоит пройти финальные километры нашего путешествия по Южному Бугу.