Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Одессы

Одесская область самая большая в Украине, и расстояния между достопримечательностями тут приличные. Однако Фокус нашёл места, расположенные совсем рядом с Южной Пальмирой

Институт виноделия им. Таирова

Неподалёку от Одессы, в посёлке Таирово, находится настоящий рай для любителей вина. Здесь расположен Одесский институт виноградарства и виноделия им. Таирова, основанный более 110 лет назад. В институте есть дегустационный зал и музей, где собраны личные вещи ведущего учёного-винодела Российской империи и СССР Василия Таирова, а также старинное лабораторное оборудование и другие интересные артефакты. Тут же можно купить хмельную продукцию — как на разлив, так и в бутылках. А холодное вино, как известно, прекрасно утоляет жажду в летний зной.

Как добраться: выехать из Одессы по дороге М-27, повернуть на первом повороте направо

GPS:46°21'54.69''N, 30°38'53.1''E

Потёмкинская лестница №2

После института Таирова дорога приведёт в Черноморск, бывший Ильичёвск. Здесь расположен пляж, получивший международный сертификат качества "Голубой флаг". Пройти к нему можно по "Приморской лестнице", которая сильно напоминает Потёмкинскую. Она короче своей старшей сестры: всего 155 ступеней против 192. Венчают лестницу две колоннады. Отметим, что в Черноморске водители аккуратнее, чем во многих городах Украины, так что проблем на дороге у вас не будет.

Как добраться: по дороге М-27 к переправе через Сухой лиман и на Александровку

GPS: 46°18′10.8″N 30°39′58.3″E

Вагон-церковь

На окраине Черноморска прихожане православной церкви Киевского патриархата оборудовали импровизированный храм в списанном железнодорожном вагоне, который железнодорожники отдали им в 2006 г. Церковь посвящена Николаю Чудотворцу. Стены здесь украшают иконы, большую часть которых храму подарили жители Черноморска. Несмотря на маленький размер, тут постоянно бывают прихожане. Новый храм, где должны проходить службы, пока ещё строится по соседству.

Как добраться: доехать до конца ул. 1 мая в Черноморске.

GPS: 46°18′16.2″N 30°38′20″E

Немецкая колония

На расстоянии марш-броска от Одессы расположено село Великодолинское. Ранее здесь существовала немецкая колония Гросслибенталь (нем. "долина большой любви"). До революции в ней проживало почти 3 тыс. жителей, было две лютеранские церкви, фельдшерский пункт, действовала паровая мельница и кирпичный завод. Одна из кирх, построенная в 1848 году, сохранилась и по сей день — правда, её перестроили под православную церковь, добавив купол и башню. Кирха считалась архитектурным шедевром, имела восьмиугольные колонны, а внутри играл орган Энгельманна.

Как добраться: по дороге М-27, проехать переправу через Сухой лиман и ехать прямо через Малодолинское

GPS: 46°20′47.7″N 30°34′36.4″E

412-я береговая батарея

Мемориал 411-й береговой батареи находится в черте города и хорошо известен туристам. Но к востоку от Одессы расположены остатки её "сестры-близнеца" — 412 батареи. Долгое время объект находился в запустении, но с 2010-х годов его стали восстанавливать. С батареей связана одна из самых героических и одновременно трагических историй обороны Одессы. В августе 1941 г. она стала могилой для большинства из 250 донецких шахтёров, которые прибыли сюда в качестве подкрепления. Когда враг прорвался к батарее, именно этот отряд спас её от захвата, а город — от прицельного обстрела из тяжёлых орудий. Оружия у шахтёров было мало, поэтому они пошли на врага в рукопашную. Уже в наше время на месте батареи установили памятник в честь погибших. Отливали монумент в Донецке. В настоящее время усилиями энтузиастов исследованы подземные помещения 412-й батареи, часть которых затоплена подземными водами. Неподалёку отсюда есть ряд пляжей для отдыха.

Как добраться: двигаться по дороге Т1606 в окрестности села Гвардейское

GPS: 46°35′30.2″N 30°57′51.9″E

Катакомбы в Нерубайском

Если захочется острых ощущений, стоит отправиться в село Нерубайское, где расположены знаменитые на весь мир катакомбы. Они не только снабжали город строительным камнем-ракушечником, но и во время войны стали прибежищем для партизан и подпольщиков. Туннели тянутся на многие километры под землёй, входы и выходы разбросаны по всем центральным кварталам Одессы. Часть входов открыта для посетителей в Нерубайском. Здесь действует Музей партизанской славы с обелиском и скульптурной композицией "Люди-камни". Под землёй расположена база партизанского отряда, где вы можете ознакомиться с нелёгким бытом защитников Одессы. Несмотря на летнюю жару, в катакомбах холодно и сыро, поэтому рекомендуем захватить с собой джемпер или свитер.

Как добраться: по Киевской трассе, после пересечения с Объездной дорогой — направо.

GPS: 46°32′15.4″N 30°37′34.1″E

Куяльницкий лиман

Одесса славится не только юмором, но и целебными грязями. Более сотни лет сюда приезжают гости со всего мира, чтобы окунуться в солёны Куяльницкий лиман и пройти восстановительные процедуры в грязелечебнице. Её открыли в 1892 г., потратив на строительство и оборудование порядка полумиллиона царских рублей. Все расходы брала на себя городская казна. Любителям красивых видов стоит приезжать сюда ранним утром или перед закатом, чтобы сделать эффектные фотографии на фоне лимана и старых корпусов грязелечебницы.

Как добраться: по Объездной дороге, повернуть налево у лимана

GPS: 46°33′37.6″N 30°43′42.6″E

Рынок "7-й километр"

Настоящий турист не представляет себе хороший отдых без позитивных покупок. Для этого в пригороде Одессы существует один из старейших промтоварных рынков страны — "7-й км". Здесь можно найти всё: от одноразового китайского пластика до качественных кожаных курток из Италии. Территория рынка огромна, и без чёткого понимания, что именно вы хотите купить, сюда лучше не соваться. Медленно ходить по рядам тут не получится, как говорят в Одессе: "Это вам не Дерибасовская". На рынок стоит приезжать рано утром, так как к часу дня торговля прекращается.

Как добраться: выезд из Одессы по Овидиопольской дороге

GPS: 46°26′22.1″N 30°38′22.5″E

Казацкое село Усатово

У Хаджибейского лимана расположено село Усатово. Оно знаменито не только как курорт "Хаджибей", но ещё и своими корнями. На старинном казацком кладбище сохранились кресты особой формы — когда-то их устанавливали только на могилах запорожцев. На некоторых из них можно разглядеть полустёртые имена и фамилии. Чуть дальше, на склонах Шкодовой горы в Одессе, есть ещё одно кладбище Сотниковской сечи. Самый старый крест датирован 1791 г. Здесь похоронены казаки, штурмовавшие крепость Хаджибей под командованием де Рибаса и атамана Головатого, здесь же хоронили казаков, занимавшихся добычей камня для строительства порта. В Усатово расположен и один из старейших храмов региона — церковь Рождества Пресвятой Бородицы. Её построили в 1822 г. на месте старой деревянной казацкой церкви. Интересно, что в ограде сооружения есть старинный колодец, у которого можно загадать желание.

Как добраться: по Объездной дороге

GPS: 46°32′01.7″N 30°40′00.2″E

Дальницкий лес

Для тех, кто устал от степных просторов и хочет прогуляться в тени деревьев, нет ничего лучше, чем посетить заказник "Дальницкий лес". Искусственный лесной массив высадили в 1970-е годы. Его считают одним из лучших мест в стране по сбору грибов. Опытные грибники находят там рыжики, зонтики, шампиньоны. Любителям острых ощущений стоит прогуляться возле воинской части, которая примыкает к заказнику. Это бывшие склады ракет, которые находятся под охраной. На северо-восточном углу леса расположен один из пеленгаторов системы "Круг", которая использовалась разведкой СССР для обнаружения и слежения за воздушными объектами противника и за собственными ракетными модулями. В южной половине леса есть зигзагообразный противотанковый ров времён ВОВ, хорошо видимый со спутника.

Как добраться: ехать через село Великий Дальник по дороге М-15, повернуть направо после АЗС "Сан-Ойл".

GPS: 46°23′22.7″N 30°31′26.6″E