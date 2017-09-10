Что я вижу. Замки и крепости в Украине — от горнверков до машикулей

Внутренний туризм сейчас на подъёме, и всё больше людей едут посмотреть украинские замки. Стоит присмотреться к ним поближе и разобраться, из каких частей они состоят. Со времён их строительства прошло не одно столетие, и то, что было понятно в Средние века каждому, сейчас может быть не настолько очевидным.

Сразу договоримся: речь пойдёт о классических укреплениях Средневековья. Дворцовая архитектура, с конца XVIII века иногда мимикрировавшая под романтичные замки, — другая история. Как и промышленная архитектура второй половины ХІХ века — тогда модно было строить воинственные с виду фабрики, мельницы и заводы. На этой воинственности базируется бренд Ольги Богомолец "Замок Радомысль", на самом деле представляющий собой отстроенную водяную мельницу.

Замок

Замок — это укреплённое жилище феодала. Потому в нём есть не только башни и ров с валом, но и дворец. Замок — символ могущества феодала и его власти над округой. Потому эстетический вид столь же важен, как и оборонная мощь. Правда, далеко не всегда украинские замки могли похвастаться гармонией форм и богатым декором дворца: слишком бурной была наша средневековая история, слишком часто приходилось обороняться — на архитектурные пряники не хватало времени.

Прекрасные примеры замков в Украине — Подгорцы, Добромыль, Олесько и Золочев на Львовщине; Кудринцы, Сидоров, Подзамочек, Бережаны и Бучач на Тернопольщине, волынская Олыка.

Сидоровский замок

Крепость

Крепость — укреплённый комплекс, место, в котором базируется постоянный гарнизон с внушительным запасом продовольствия и оружия. Крепость должна быть всегда готова к длительной вражеской осаде. Дворец на территории крепости уже менее вероятен. Наиболее известные крепости страны находятся в Хотине, Каменец-Подольском, Белгороде-Днестровском, закарпатском Хусте и Киеве. Особняком стоит Меджибож: он начинал как замок Сенявских, но потом стал российской гарнизонной крепостью.

Аккерманская крепость в Белгороде-Днестровском

Вал

Когда замков на украинских землях ещё не было, а в городах строили укреплённые деревянно-земляные детинцы, вал был одним из обязательных элементов оборонительной системы. Устраивали его так: вначале строили деревянный сруб, а после заполняли камнями и землёй. На высокой крутой насыпи ставили деревянный паланок — стену из кольев, палисад. Валы были крайне важны в древнеславянские времена, позже несколько отошли на второй план, а с развитием артиллерии обрели второе дыхание — уже как неотъемлемая часть бастионной системы. С того времени началась практика устраивать в основе вала казематы или капониры.

Оборонный вал в Яснозорье

Ров

Где вал, там чаще всего и ров. Длинные глубокие канавы в качестве укреплений использовали ещё в Древнем Египте. Расположенный перед валом ров усиливал обороноспособность замка и мог задержать врага при штурме. Особенно если был заполнен водой — попробуйте транспортировать через рукотворную реку тяжёлые тараны или осадные башни. Или сделать под такой рекой подкоп. В рыцарских романах о таком не писали, но зачастую в ров сливали все нечистоты из замка, а нередко прямо туда же выходили замковые туалеты. Запах безошибочно должен был подсказать врагу, насколько приятным будет купание в жиже из фекалий. А чтоб уж наверняка, во рвах помещали заострённые колья. С развитием бастионов рвы всё чаще устраивали сухими.

Оборонный ров в Збараже

Подъёмный мост

Тут всё понятно: если замок окружал ров, попасть в укрепление можно было именно по мосту. Чтобы по нему же в крепость не вошёл враг, мост следовало поднимать. При широком рве подъёмная конструкция должна быть крайне сложной. Потому часто делали так: часть моста была стационарной и держалась на одном или нескольких пилонах. Последний же отрезок у самого входа был подвижным и в поднятом состоянии закрывал собой ворота.

Подъёмный мост в Золочеве

Ворота и надвратная башня

Парадный вход в замок. Часто над въездными воротами располагался картуш с гербом владельца твердыни. Так как они были наиболее уязвимой частью замков, их устраивали не в стене, а в надвратных башнях. Для защиты от возможного поджога снаружи часто оббивались железом. Изнутри ворота могли закрываться на поперечную балку — она помогала защитить их во время осады. В одной из створок, как правило, устраивали узкую небольшую дверку, чтобы не слишком часто раскрывать тяжеленные ворота. В надвратной башне устраивались комнатушки для стражей.

Въездные ворота в Подзамочке

Герса

За воротами обычно находилась опускающаяся деревянная или железная решётка — герса.

Герса в Старом Селе

Замковый колодец

Невероятно важная вещь, без которой укрепления во время осады обречены на поражение. Замки чаще всего устраивали на возвышенностях или скалах, и докопаться до воды было нелегко. В Старой крепости Каменец-Подольского в колодце до воды около 40 м, в Хотинской крепости — 62 м, в Хусте —160 м. Хустский колодец был одним из самых (если не самым) глубоким замковым колодцем Европы.

Поднимать воду с такой глубины нелегко, потому иногда около колодцев устраивали огромное деревянное колесо. Несколько человек крутились в нём, как белки в колесе, — всё ради того, чтобы добыть воду.

Колодец старались обустроить не на открытом дворе, а в башне. Если добраться до воды не было возможности или воды в колодце не хватало, в замке ставили цистерну, где собиралась дождевая вода. Очищали её при помощи гравия.

Замковый колодец в Мукачеве

Внутренняя галерея

С внутренней стороны укреплений часто устраивались галереи — деревянные или каменные, открытые или с навесом — с которых защитники замка могли через бойницы обстреливать приближающихся врагов.

Внутренняя галерея в Каменец-Подольском

Замковый дворец

Место, где жил феодал со своей семьёй. Чем глубже в Средневековье, тем менее уютным выглядело это место: замковые дворцы часто были тесными, зимой в них было очень холодно и дули сквозняки. Защищались гобеленами и коврами — для сохранения тепла. Совсем не отапливались туалеты, которые устраивали в эркерах в стенах замков. Не хватало и естественного освещения — окна в основном были небольшими.

Замковый дворец в Подгорцах

Бастион

Однокоренное слово с Бастилией — и одно из главных понятий в фортификации. Пример того, как меняется архитектура, когда изменилась среда.

Огнестрельное оружие добиралось в Европу долго. Китайцы с начала нашей эры экспериментировали с селитрой и серой, искали в их соединении эликсир бессмертия, и полученную в итоге смесь, порох, назвали наивно "огнём медицины". Когда в Поднебесной уже вовсю пользовались примитивными гранатами, минами, бомбами, огнемётами и даже ракетами, в Европе всё ещё сражались мечами и копьями. Из Китая огнестрельное оружие начало свою экспансию на Близкий Восток, а уж оттуда добралось в ХІІІ веке и до нашего континента.

С боя у Севильи в 1247 году начинается новая эра — артиллерийская. На украинских землях первые пушки появились во Львове и Каменец-Подольском в 1394 году. По тем временам это были сверхсовременные и высокотехнологичные машины для убийства. Пройдёт ещё более столетия, прежде чем артиллерия станет массовым явлением и пушки изменят архитектуру. Замковые башни, ранее самое защищённое место твердынь, становятся высокими мишенями для ядер. Стены тоже уже не помогают, как раньше, — только успевай латать проплешины от попадания ядер.

Выход? Если от пушек никуда не деться, надо хотя бы нейтрализовать последствия попадания ядер. Вместо башен на углах фортификаций появились приземистые пятиугольные бастионы, окруженные сухими рвами. В толстенных и низких стенах бастионов ядра застревали. Часто стены вообще были земляными, камень использовали только для облицовки. Сверху на бастионах стояли, опять таки, пушки — обстрел с таких позиций был эффективнее, чем из башен.

Со временем бастионы росли — в прямом смысле. Увеличивались в размерах, обрастали равелинами (см. ниже), наращивали количество линий обороны.

Бастион — штука сложная, но давайте разбираться. Две стены, обращённые наружу, называются фасами. Внутрь — фланками. Если земляных валов в бастионе два, тот, который выше, называется кавальер. Открытая в сторону замка часть бастиона — горжа.

Кусок крепостной стены между бастионами — куртина. На итальянском слово означает занавес, да и на английское curtain похоже. Именно её штурмовали при осадах: сделать пролом в куртине было возможно, а чтобы проломить бастион, приходилось сильно постараться. Чем раньше построена куртина, тем она выше.

Бастион в Ужгороде

Равелин

Треугольное укрепление перед стеной-куртиной у крепостного рва в промежутке между двумя бастионами. Стены его, как правило, несколько ниже стен основной части укреплений. С равелина удобно устраивать перекрёстный обстрел подступов к крепости. Он пониже бастионов: была высокая вероятность, что при атаках враги первым делом захватят именно равелины. В таком случае из бастионов повыше можно было запросто открыть огонь по равелину, который внезапно стал уже не своим, а чужим.

Равелин в Золочеве

Бастионная система

Тут без квадрокоптера не обойтись — с высоты полёта дрона бастионные замки выглядят наиболее интересно. Если ваша бабушка вязала крючком или спицами, вы могли видеть в её журналах по рукоделию схемы салфеток и фигурных скатертей. Очень похоже — жаль, что с земли всей этой симметричной мощи не рассмотреть.

Бастионные замки, похожие с небес на звёзды или цветы, начали массово строить по всей Европе (и иногда в Азии) в XVI веке. Одним из пионеров был Микеланджело во Флоренции. Позже немало для развития системы сделал архитектор Винченцо Скамоцци, идеолог "идеальных городов", автор трактата "Об идее универсальной архитектуры".

Скамоцци даже создал первый проект бастионного замка в Збараже на Тернопольщине, но магнатам Збаражским он не подошёл. Слишком уж много было там от дворца и мало от фортификаций — откуда жителю Виченцы знать, как мешали жить подольским шляхтичам регулярные татарские набеги. В результате в Збараже построили твердыню по проекту голландца Генрика ван Пеене.

Классическая система состоит из нескольких бастионных фронтов. Так называют два бастиона со стеной-куртиной между ними. Бастионные системы продержались до середины ХІХ века, а потом морально устарели.

В Украине немало бастионных замков. Назовём самые известные: в Бродах, Подгорцах, Золочеве (Львовская обл.), Вишневце, Збараже, Золотом Потоке (Тернопольская обл.), Чернелице (Ивано-Франковская обл.), Олыке (Волынская обл.), Дубно (Ровенская обл.), Ужгороде (Закарпатская обл.).

Бастионная система в Чернелице

Горнверк

Horn переводится как "рог", и придумали это укрепление голландцы в XVI веке. Так называют вспомогательную угловую конструкцию, которая усиливала крепостной фронт и располагалась перед замковыми валами. Прекрасно сохранились горнверки Нового замка в Каменец-Подольском.

Горнверк в Каменец-Подольском

Бастея

Почти бастион, но часто старше. Когда в XVI веке начало развиваться огнестрельное оружие, башни замков из защитников превратились в мишени для вражеских ядер. Пришлось задуматься о том, как строить фортификации дальше. По легенде, решение придумал великий немецкий живописец Альбрехт Дюрер, хотя и до него архитекторы пробовали построить что-то подобное. Бастеи ниже башен, шире их, зачастую сильно выступают за периметр замковых стен. Часто имеют несколько ярусов. Пушки можно размещать на нижних ярусах, а также на плоской крыше бастеи. Форма бастеи могла быть произвольной, в зависимости от рельефа или потребностей защитников замка. Прекрасный тому пример — сложносочинённая многоярусная бастея замка в Меджибоже (Хмельницкая обл.).

Бастея в Меджибоже

Рондель

Та же самая бастея, только круглая. В Украине рондель можно увидеть в Каменец-Подольськом и Теребовле.

Рондель в Теребовле

Мерлоны

Зубцы на замковых стенах. От французского слова "выступ, простенок". Снизу их размер на глаз определить сложно, но они высокие — чтобы лучник мог стоять за зубцом в полный рост. Часто в зубцах-мерлонах устраивали бойницы — вы могли их видеть в Хотине. Популярная в Италии форма с раздвоенным верхним концом (пространство между зубьями использовалось как амбразура) называется "ласточкиным хвостом". Замки эпохи маньеризма имеют мерлоны причудливых форм, издали они напоминают корону. Её можно увидеть в Луцком замке и, в несколько видоизменённой форме, на оборонных стенах монастыря в Межиречи (Ровенская обл.).

Мерлоны в Луцке

Машикули (подсябитья)

Международный термин не говорит почти ни о чём, зато есть свой аналог с кристально прозрачной этимологией. Ну вот кто в курсе, что mache-col в средневековой Франции означало "бить в голову"? А скажешь "подсябитья" — и всё понятно: подсебябить, то есть стрелять сверху вниз, практически вертикально.

Устраивались на верхних ярусах замков в XIV–XVI веках для обороны оснований стен. Именно в этих местах существовали мёртвые зоны, которые было невозможно обстрелять из бойниц. А так — надстроил на боевой галерее своеобразный навесной балкон на кронштейнах, установил на нём парапет с бойницами, на полу между кронштейнами добавил отверстий для вертикального обстрела, и никаких тебе мёртвых зон.

В Европе машикули называли иногда "смоляными носами". Из отверстий можно было лить на вражьи головы раскалённую смолу и кипяток, кидать камни или что там под руку попадёт. Иногда подсябитья делали в форме наклонных стрельниц в крепостных стенах. Машикули могли быть и декоративным элементом — глухими, без отверстий. Из фортификационной моды они были вытеснены бастионной системой.

Машикули в Каменец-Подольском

Бойница

Узкие вертикальные окна-щели в замковых башнях. Размер бойниц был продиктован не модой, а величиной оружия, из которого стреляли спрятанные за бойницами воины. Это могли быть луки, мушкеты, пистоли. Для лучников хватало узких длинных бойниц, для арбалетчиков нужны были короткие и широкие. Часто бойницы имели форму перевёрнутой щели для ключа. В широкой и округлой нижней части помещали ствол оружия, через узкую вертикальную щель следили за врагом. Позже появились амбразуры. Это почти то же самое, что и бойница, но стреляют через неё уже из артиллерийского оружия.

Бойница в Каменец-Подольском

Цитадель

Замок в замке, самая укреплённая часть комплекса. Даже когда враг взял укрепление, в цитадели можно было продолжать оборону и продержаться до прибытия подкрепления. Часто именно в цитадели располагался дворец феодала и замковая часовня. Иногда там же были и административные здания, которыми пользовался гарнизон укреплений. В Украине есть прекрасный пример цитадели — в Белгород-Днестровской крепости.Часто цитаделью называли и отдельное укрепление, доминирующее над населённым пунктом.

Цитадель в Белгороде-Днестровском

Донжон

Снова имеем дело с наиболее укреплённой частью замка, но съёжившейся до размеров одной башни. Форма башни могла быть подсказана рельефом или фантазией строителей, главное — стены потолще и амбразур побольше. Само слово переводится с французского как "владение" — зачастую во время штурмов замка только и владений оставалось у феодала, что это могучая башня. Англичане называют донжоны keep — по той же причине. Именно там было логично обустроить не только жилые комнаты, но и колодец, арсенал и склад провианта. Можно было ещё и темницу в подземельях — если хозяину замка это казалось необходимым.

В Украине часто называют донжоном одинокую и когда-то трёхъярусную башню в Среднем между Ужгородом и Мукачевым. Но точно так же принято приписывать постройку этой башни тамплиерам, хотя документальных подтверждений гипотезе нет. Пример получше — массивный донжон замка в Язловце на Тернопольщине. Над старой частью замка возвышается огромный каменный куб размером 20 м на 25 м. Стены тут толщиной — сложно поверить — в четыре метра.

Донжон в Среднем

Ядра в стенах

Не верьте тем, кто скажет, что торчащие из крепостных стен ядра остались тут после битв. Как правило, их вмуровывали специально: продемонстрировать врагу толщину стен и их неприступность.

Ядра в стенах Аккерманской крепости

Замковый храм или часовня

Феодалам и воинам требовалось место для молитвы. В ужгородском или каменец-подольськом замках храмы не сохранились, зато они есть в Меджибоже, Хотине, Бережанах, Староконстантинове. От часовни в замке Нялаб в Виноградове на Закарпатье остались руины – как и от самого замка.

Замковый храм в Меджибоже

Церковь-крепость

Бесконечные татарские набеги настолько докучали украинцам, что часто они даже храмы строили словно мини-крепости. Такие церкви называют ещё инкастелизированными. Элементы фортификационной архитектуры можно увидеть в храмах в селе Шаровка (Хмельницкая обл.), Скелевка (Львовская обл.), Жабиня (Тернопольская обл.).

Но идеальный образчик храма-замка находится в Сутковцах, недалеко от райцентра Ярмолинцы Хмельницкой области. Тут и башни, и машикули, и бойницы, и толстенные стены — всё, как следует. Храм принято считать построенным в XV веке. Был в селе и настоящий замок — его руины высятся на соседнем холме.

Церковь-крепость в Сутковцах