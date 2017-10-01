Зверский остров. Где человек лицом к лицу встречается с дикой природой

Остров Джарылгач — одно из немногих мест в Украине, где диких зверей пытаются оградить от людей, но не все отдыхающие соблюдают запрет

Катер из Скадовска довёз меня на остров Джарылгач за 1 час 10 минут. Ближайший к импровизированным причалам кусочек суши встречает кое-какой инфраструктурой: несколько домиков-времянок из стружечной плиты, палатка с полевой кухней и напитками. У причала стоит катерок, который работает как кафе. Но уже ранним вечером всё закончится: кафе-кораблик уплывёт к материку, палатка перестанет отпускать еду.

Поэтому основная масса отдыхающих на Джарылгаче — это приезжие-однодневки из Скадовска. Централизованный пляж расположен со стороны открытого моря, он предлагает шезлонги и искусственную тень. Дальше в сторону ближайшего края острова в тени диких маслин много палаток. Здесь уже царит свобода: народ собирает походно-немытые волосы в косички-дреды и играет на барабанах.

Я же пошёл к дальнему краю острова, в сторону Лазурного. Цивильный пляж заканчивается у маяков — нового и старинного ржавого, который якобы проектировал один из учеников самого Эйфеля. Под ними источник питьевой воды. По поющему под ногами песку (никогда раньше не сталкивался с таким эффектом) дохожу до таблички, ограничивающей зону отдыха, и разбиваю палатку среди скупых на тень диких маслин. Впрочем, достаточно много палаточников обосновалось и по ту сторону таблички, несмотря на запрет.

Как добраться: на теплоходе "ОМ-104" из Скадовска, расписание есть на сайте om-104.com.ua. Стоимость не самая демократичная — 160 грн за билет туда и обратно. Также можно добраться на одной из небольших быстрых моторных лодок, которые стоят около альтернативного причала в Скадовске, однако нужно будет дождаться кворума

Море в штиль кристально чистое: на дне песок без полос глины, которая мутным облаком плавает в воде, как около Железного Порта. Вдалеке видны люди на вёсельных досках и надувной байдарке. Катание на банане и прочие пляжные увеселения, хвала небесам, остров пока обходят стороной. Кто-то мерными движениями удит сачком креветку, кто-то в качестве сиесты в убийственную здесь полуденную жару развалился в тени.

На закате около места своей стоянки, в зарослях тростника, увидел двух пятнистых самцов лани, в том числе альбиноса. Здесь же меня ждала и вторая встреча с хозяевами острова: приличного размера дикий кабан поначалу привёл меня в некоторое замешательство, хотя я и читал до поездки об общительных животных острова.

Через какое-то время, уже в темноте, "жена" того самого кабана с поросятами пришла к палатке, чтобы убедительно попросить еды. Они тут совсем ручные! Достаточно ничего им не давать и немного пошуметь, чтобы процессия отправилась к следующим палаткам. Во вторую ночь, кроме свиней, вокруг палатки рыскала енотовидная собака.

Дальше нельзя. Диких зверей на острове пытаются оградить от людей, но не все отдыхающие соблюдают запрет

На рассвете пошёл вглубь острова, территория которого считается нацпарком. Рассветы и закаты здесь крайне живописны. Шёл по песчаной дороге. Недалеко от места ночёвки видел, как уже знакомая кабаниха с выводком перебегает высохшее солёное озеро в направлении от людей. Да и в зарослях тростника вчерашняя пара оленей по-прежнему чем-то была занята.

Не прошёл и полкилометра, как от меня начали разбегаться пасущиеся то тут, то там лани, в том числе с малышами. Пару раз видел зайца. Пройдя около 3 км, я спугнул первых муфлонов. Они держались в основном небольшими стадами. В глубине острова животные пугливы — почему-то здесь никто не видит в человеке кормильца. Наоборот, все звери при виде тебя бросаются наутёк, как можно быстрее прячась в рощу дикой маслины или заросли тростника.

В Сети описано много походов, где люди двигались только по береговой линии острова. Могу сказать, что в плане впечатлений это ошибка: весь сок природы, все эти муфлоньи и оленьи стада находятся в середине острова, пускай там ноги слегка и вязнут в рыхлом песке едва заметной дороги, проложенной уазиком.

Скорее в укрытие. Животные Джарылгача предпочитают не задерживаться на открытых пространствах

Заметил, что островные животные предпочитают не задерживаться на открытых ландшафтах. Инстинкт? Опыт? Охота здесь, по идее, запрещена, тем не менее на острове я нашёл не одну гильзу от охотничьих патронов и даже несколько гильз от автомата Калашникова. Во времена Януковича его окружение использовало остров как охотничьи угодья — этим и объясняются россыпи гильз.

С другой стороны, забавы власть имущих ограничивал наплыв отдыхающих на Джарылгач. Теперь же будущее острова туманно: на заповедную природу наступают палатки с отдыхающими. В своё время от этого уже пострадали дикие уголки Крыма, вроде Лисьей бухты, которая начинала как рай для неформалов, а превратилась в шумный и грязный массовый курорт. Надежду на сохранение диких животных даёт разве что труднодоступность острова: массового туриста отпугивают транспортные сложности и удалённость от благ цивилизации — таким проще поставить палатку на материке, в доступности от магазинов и автодорог.

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