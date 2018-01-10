Сату-Маре: Румыния с венгерским акцентом

Как добраться
Из Киева до румынской станции "Дорнешти" (через Черновцы) раз в неделю курсирует поезд №117 Киев — Бухарест, время в пути — 19 ч., цена билета — от 670 грн. Из Дорнешти до Сату-Маре — всего 4 км, можно добраться на автобусе или такси. На пассажирском поезде №081Д также можно доехать до Чопа из Киева (цена билета — от 230 грн), а затем на электричке до Сату-Маре. На автобусе из Черновцов добраться до Сату-Маре можно через Тячев (в дороге — больше 8 ч., цена билета — 195 грн), а оттуда — уже до Сату-Маре 1,5 ч. езды (около 100 грн).
На машине от Черновцов до Сату-Маре нужно ехать по дороге H09. Это займёт 6,2 ч. (357 км). В Сату-Маре также действует международный аэропорт Satu Mare (SUJ), расположенный в 13 км от города.
Поэтическое название Сату-Маре — не дань чьей-то любовной истории. С румынского оно переводится всего лишь как "большая деревня". Говорят, около трети населения Сату-Маре составляют венгры. Поэтому у этого интереснейшего румынского города очень яркий венгерский колорит.
Но судьбу Сату-Маре предопределили не население и колорит, а пересечение дорог: сегодня этот город — важный транспортный узел, связанный с крупными городами Румынии и Европы воздушным, железнодорожным и автомобильным сообщением. Через город со стотысячным населением проходят важные европейские автотрассы и несколько железнодорожных линий.
В XVI веке люди путешествовали и торговали не так активно, но Сату-Маре уже тогда был одним из самых представительных городов в Трансильвании. Он расположен посредине между Веной и Бухарестом, и кажется, что его архитектура навеяна образами этих столиц. В Сату-Маре сохранилось много зданий XIX — начала ХХ века, они хорошо отреставрированы и производят впечатление на любого туриста, увлечённого архитектурными памятниками.
Сату-Маре — важный транспортный узел, связанный с крупными городами Европы
В этом румынском городке также множество храмов: православных, протестантских, католических и греко-католических, которые стоит посетить.
А ещё город впечатляет своими садами и террасами. Апофеоз садово-паркового искусства — Римский сад, расположенный недалеко от железнодорожного вокзала. Здесь много деревьев, привезённых со всего мира, тёмные аллеи, где хорошо влюблённым, и детские площадки, где весело всем.
Чтобы увидеть всё великолепие Сату-Маре с высоты птичьего полёта, можно подняться на Башню пожарных, построенную в 1904 году и недавно отреставрированную. С 50-метровой высоты открывается красивый панорамный вид на город и окружающие деревни.
Любопытно, что в Румынии тоже много домов, которые у нас называют хрущёвками, а у них впору именовать "чаушесками". Но они украшены нестандартными балконами и кирпичными вставками на фасадах, а крыши стилизованы под традиционную для этих мест красную черепицу. И вот результат: на "чаушески" интересно смотреть, чего не скажешь об украинских хрущёвках.
В Сату-Маре сохранилось множество зданий конца XIX — начала XX века
Недалеко от Сату-Маре, в 37 км, расположилась одна из главных достопримечательностей всего жудеца — очень красивый родовой замок Каройи в городе Карей. В прошлом он принадлежал венгерским магнатам из рода Каройи, известного с начала XIII века. Недавно замок отремонтировали, и сегодня в его стенах можно увидеть исторические интерьеры, ознакомиться с историей города Карей и побывать на классических музыкальных вечерах. Замок находится посреди чудесного парка, засаженного уникальными деревьями. Поэтому, если у вас будет время, обязательно съездите в Карей.
Где жить
В Сату-Маре большой выбор гостиниц. Можно остановиться в трёхзвёздочном отеле, номер за сутки с завтраком будет стоить от 780 грн, в четырёхзвёздочном — от 900 грн. Для желающих сэкономить есть хостелы — от 320 грн за койко-место в четырёхместном номере.
Что посмотреть
- Исторический центр времён Австро-Венгерской империи.
- Художественный музей Сату-Маре.
- Римский сад. Замок Каройи в городе Карей.
- Аквапарк "Аква Стар".
Где поесть
- Паб No Pardon Pub, Сату-Маре, ул. Корвинилор, 11. Телефон: +40 261-768-206. Средний чек: 400 грн.
- Ресторан The Dome, Сату-Маре, ул. Первого декабря 1918, 5. Телефон: +40 770-602-299. Средний чек: 300 грн.
Лайфхак
В Трансильвании любят мясные блюда из свинины и баранины. На праздники запекают целого барана в глине. А готовят это яство так: тушу барана потрошат, обмазывают глиной, закладывают на пару часов в специально вырытую яму с горячими углями и засыпают её землёй. Затем барана достают, разбивают глиняный футляр, готовое мясо разрезают и подают туристам. Часто к яству предлагают румынскую сливовицу. Самая лучшая сливовица готовится из чёрной сливы, которую сложно собирать, поэтому напиток стоит дорого — $15–20 за литровую бутылку. Сливовица хранится в дубовых бочках не менее трёх лет, приобретая маслянистый желтоватый цвет.