Робинзонада по-херсонски. Чем может удивить почти необитаемый почти остров Бирючий

"Хочу на необитаемый остров!" Сколько раз вы это повторяли за последний год? Но только зачем же на необитаемый? Как "перезагрузиться", не выходя из зоны комфорта, рассказывает Фокус

Как добраться

Маршрут из Киева: сначала поездом до Мелитополя и дальше на маршрутке до пгт Кирилловка или до самой косы Бирючий Остров. Например, ночным экспрессом 012К можно доехать до Мелитополя в купе за 445 грн. Альтернативный вариант: тем же поездом до Новоалексеевки, потом электричкой (30 грн) или автобусом (18 грн) до Геническа, а оттуда катером прямо до Бирючего. Имейте в виду, что если путёвки на Бирючий у вас нет, то придётся высадиться рядом, на Федотовой косе.

Если вы едете машиной, то ориентироваться нужно на "последний форпост цивилизации" — курортный посёлок Кирилловка, который расположен на Федотовой косе (административно он относится к Запорожской области). Автомобилем из Киева можно доехать по Н08 через Золотоношу и Кременчуг, после Запорожья по Е105 на Мелитополь и Кирилловку.

"Хочу на необитаемый остров!" Сколько раз вы это повторяли за последний год? Но только зачем же на необитаемый? Не надо так далеко отходить от зоны комфорта. Для полной перезагрузки предлагаем посетить Бирючий Остров: это не совсем остров, и обитают там в основном звери и птицы — редкие эндемичные, а также акклиматизированные виды.

До 1929 года от северной части Федотовой косы Бирючий был действительно отделён проливом, а теперь он превращается в остров только в период осенних штормов. Территория Бирючего входит в состав Азово-Сивашского национального парка, и ещё недавно сюда было очень трудно попасть, да и теперь это возможно в ограниченном режиме. В дирекции национального парка предупреждают: не всё то, что называют Бирючим Островом в рекламных проспектах баз отдыха, им является. Бирючий — заповедная зона, количество пропусков на проживание там ограничено, а вот на всей Федотовой косе и в курортном посёлке Кирилловка есть возможности размещения на любой вкус. Поэтому если вы хотите действительно отдохнуть на почти необитаемом почти острове, то выбирайте коттеджи на самом Бирючем.

Чтобы посетить Бирючий законно, нужен пропуск, который можно получить, обратившись в Херсонское управление лесного хозяйства или купив путёвку на одну из местных баз

Заповедная территория открыта для туристов с июня по сентябрь. Чистейшая вода, 9 км песчаного пляжа, минимальная плотность населения на квадратный километр и уникальный ландшафт настоящей южной степи — вот что такое релакс в этом райском месте. Единственное, что передвигаться по местам обитания очаровательных оленей, ланей, муфлонов и енотовидных собак без егеря нельзя. Это же правило остаётся в силе, если вы решили познакомиться с полуостровом в режиме разовой экскурсии.

В отличие от заповедника "Аскания Нова", на Бирючем все эти великолепные антилопы, лисицы и енотовидные собаки живут не в вольерах, а на воле. Это очень здорово, потому что понаблюдать за ними в естественной среде обитания — это побывать на азовском фотосафари. Маленьких оленят можно запечатлеть в начале июня, а в августе-сентябре — послушать "любовное пение" благородных оленей. Про муфлонов, горных баранов, вы наверняка слышали, а вот про куланов — вряд ли. Это такие симпатичные дикие азиатские ослы, совершенно не поддающиеся приручению. Эти виды животных завезены в Украину, поэтому не имеют охраняемого статуса. А вот из краснокнижных тут чаще всего встретишь великолепных птиц: степного и серого журавля, беркута, сапсана и белохвостого орлана. Вы не уверены, что любите животных? Вы просто о них мало знаете, а отдых на Бирючем — прекрасная возможность почувствовать единение с ними.

Где жить В заповеднике жить нельзя, но можно подобраться максимально близко к нему: малолюдные и комфортабельные базы отдыха предлагают коттеджи на 3–5 человек по цене от 1200 грн за номер. В Кирилловке можно найти жильё и значительно дешевле — за 250–400 грн. Также стоит обратить внимание на упоминавшиеся выше отели "Золотой Берег" и "Ласпи". А ещё — на комфортабельный отель "Гольфстрим", который находится на территории заказника "Федотова коса" (тел. (050) 422-28-22), здесь будет удобно гостям с детьми, так как для малышей есть развлекательная инфраструктура и детское меню. Йога у моря

Факт, что море оказывает целебный эффект на психику и тело человека, общеизвестен, и тому много научных подтверждений. Уоллес Николс, морской биолог, даже предположил, что у людей есть "голубое сознание": медитативное состояние, характеризующееся покоем, ощущением счастья в текущем моменте и единства с окружающим миром. "Голубое сознание" особенно активируется, когда мы находимся у водоёмов. От себя добавим, что на малолюдных берегах ощущения ещё более интенсивны: на Бирючем не приходится бороться за "место под солнцем": бухты с чистейшей водой, песчаные пляжи, золотые рассветы и закаты, возможность морских прогулок и минимум нежелательного постороннего — это действенные средства борьбы со стрессом. Кстати, психологи считают, что приятные воспоминания так же терапевтичны, как и непосредственный опыт, ведь эмоции и память взаимосвязаны. Неудивительно, что именно эти места давно облюбованы украинскими йогами разных направлений для различных мастер-классов, семинаров и пр. Часто такие мероприятия проводятся на бюджетной базе отдыха "Золотой Берег" (тел. (097) 324-05-05; (066) 201-00-44). А ценители медитации с комфортом могут обратить внимание на виллу "Ласпи" (тел. (068) 635-09-80; (095) 657-64-20) — здесь для йоги есть специально оборудованный закрытый зал, позволяющий заниматься при любой погоде. Он открыт для всех желающих. Фото-, видео- и просто сафари

Заповедная природа Бирючего так и просится в кадр, для любителей фотоохоты тут просто рай. А чтобы интересных кадров было больше, можно воспользоваться услугами фирм, организующих по заповеднику джип-сафари (хотя чаще всего средства передвижения для таких экскурсий джипами только называются — фактически это переделанные грузовики-вездеходы): так можно посмотреть больше, а устать меньше. ЛАЙФХАК

Многие базы отдыха на Федотовой косе и на Бирючем Острове сдаются на определённый минимальный срок: на 3 или 5 дней, поэтому если вы планируете короткий визит, учитывайте этот момент. Также следует помнить: чтобы посетить Бирючий законно, нужен пропуск, который можно получить, обратившись в Херсонское управление лесного хозяйства (г. Херсон, ул. Полякова, 2, тел./факс: (0552)26-29-87, e-mail: khelis@i.ua, kh_lesniki@ukr.net). Два других способа попасть на остров и не нарушить закон — купить путёвку на одну из расположенных на нём баз отдыха или заказать экскурсию.

Псевдоеноты и "шагреневый" осёл

Топ-5 интересных представителей фауны Бирючего

Кулан

Под этим красивым названием скрывается дикий осёл. Считается, что кулан никогда не поддавался приручению, в отличие от африканского осла. Долгое время куланы были промышленными животными, из их шкур делали ценный вид кожи — шагрень. На территории Украины в диком виде кулан не встречается с XVII века, а вот на Бирючем сейчас их около 100.

Фазан обыкновенный

Название этой красивой птицы происходит от древнего города Фазис, находившегося когда-то на месте современного Поти в Грузии. Ярко окрашены только самцы этого вида, самочки же — тускло-коричневые, серо-песочные, с чёрно-бурыми пятнами и чёрточками. Такое оперение самок делает их менее заметными среди травы и кустарников, когда они выводят птенцов. Интересно, что в дикой природе обыкновенный фазан живёт с одной "подругой жизни", а полуодомашненный полигамен.

Енотовидная собака

Это животное из семейства псовых, а вот енот-полоскун, на которого оно похоже окраской, — из семейства енотовых. Родом этот зверь из лесных районов Китая, Приморья, Корейского полуострова и Японии. Кстати, в легендах Страны восходящего солнца енотовидная собака часто оказывается оборотнем. Для обогащения охотничьих угодий енотовидных собак привезли и выпустили в лесах европейской части СССР: пушистики не только прекрасно акклиматизировались, но и стали расселяться дальше, в том числе в страны Западной Европы.

Муфлон

Ещё его называют "баран аргали", "баран дикий". Если бы 10 тыс. лет назад нашим далёким предкам не пришло в голову приручать муфлонов, мир не был бы таким, как сегодня, ведь благодаря этому появились домашние овцы и все "бонусы" с ними связанные: шерсть, шкуры, вкусный сыр и питательное мясо. В горах Корсики и Сардинии ещё сохранились места, где живут дикие овцы, но учёные спорят: муфлоны это или одичавшие домашние животные.

Благородный олень

Это самый распространённый вид оленей в мире. Учёные выяснили, что олени могут употреблять в пищу около 300 видов растений и грибов, едят даже ядовитые белладонну и аконит, а вот хвою есть не могут. Эти животные способны хорошо себя чувствовать и при ограниченных запасах пресной воды, как это происходит на Бирючем. Большую часть года оленье стадо возглавляет старая самка, а когда наступает "период любви", олени расходятся по своим гаремам.