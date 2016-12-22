Кто на новенького. 27 новичков рейтинга самых влиятельных украинцев

В 2016 году в списке влиятельных украинцев оказались 27 новых участников рейтинга. Практически все новички занимают государственные должности, но есть среди них и деятели культуры и искусств

В новом рейтинге "100 самых влиятельных украинцев" немало новичков. Они появились в основном за счёт смены людей на высоких государственных должностях уровня министра и его заместителей. Однако темп обновления списка 100 самых влиятельных украинцев падает. Если в прошлом году в рейтинге Фокуса таких было 31, то теперь их 27. С одной стороны, это свидетельствует об определённой стабилизации процесса смены элит, с другой — это первый звоночек о том, что старая система отказывается принимать молодую кровь.

Игорь Райнин

Глава Администрации президента

В августе Игорь Райнин, до этого занимавший должность главы Харьковской облгосадминистрации, возглавил Администрацию президента, заменив на этом посту Бориса Ложкина. До своего назначения в Харьков, с ноября 2014-го по февраль 2015-го, Райнин работал заместителем главы АП. По словам директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы, Райнин — единственный технократический глава АП за последние десять лет. В отличие от многих предшественников, у него нет политических амбиций, занимается он исключительно работой, оставаясь непубличной фигурой, при этом не использует свой пост для самопродвижения и не вступает ни в какие политические игры. "Степень влиятельности главы АП напрямую зависит от полномочий, которыми с ним делится президент, а Пётр Порошенко, как мы видим, не особо готов это делать, — рассказывает Фокусу Виталий Бала. — Из-за этого функции Игоря Райнина в основном сводятся к техническим. Вместе с тем влиятельность Райнина проявляется в его близости к Петру Порошенко".

Cтепан Кубив

Первый вице-премьер-министр — министр экономического развития

Степан Кубив, возглавивший Министерство экономического развития и торговли в апреле 2016-го, сумел сделать главное — сохранить при себе команду своего предшественника Айвараса Абромавичуса, которой удалось перевести все госзакупки на электронную систему ProZorro и разработать немало важных инициатив по дерегуляции и упрощению ведения бизнеса в стране. Сам Кубив сосредоточился на коммуникациях с Верховной Радой.

"В Кабмине я отвечаю за связи правительства с Верховной Радой. Некоторые важные для страны законопроекты приходится сопровождать на всех стадиях, от написания текста до сбора голосов", — рассказал Фокусу Степан Кубив. В пример чиновник приводит Закон "О лекарственных средствах", который упростил их госрегистрацию, и Закон "О финансовой реструктуризации", принятие которого было обязательным условием для получения третьего транша МВФ. Наиболее значимым событием года Кубив считает подписание Украиной соглашения о свободной торговле с Канадой.

Александр Данилюк

Министр финансов

Одним из основных достижений министра финансов Александра Данилюка можно назвать своевременное внесение в парламент проекта госбюджета на 2017 год. Ведь традиционно главный финансовый документ страны подавали накануне Нового года, и принимался он в спешке. Впрочем, пока непонятно, в каком именно виде госбюджет будет принят во втором чтении. Некоторые поправки, например неожиданное двукратное повышение минимальной зарплаты до 3200 грн, уже вызвали непонимание у многих экономистов.

Зато к разработанному ведомством Александра Данилюка проекту изменений в Налоговый кодекс особых претензий со стороны бизнеса нет. Среди предложений Минфина — ликвидация налоговой милиции, упрощение администрирования НДС, создание полноценного электронного кабинета налогоплательщиков, внедрение KPI (показателей эффективности) для оценки работы Государственной фискальной службы.

Тарас Кутовой

Министр аграрной политики и продовольствия

Перейдя этой весной из комитета ВР по аграрной политике в профильное министерство, Тарас Кутовой пообещал масштабные реформы, в том числе внедрение опции долгосрочной аренды земли и передачи права аренды в залог, приватизацию Укрспирта, а также реальную господдержку фермерам. Часть его задумок уже реализовывается. В проект госбюджета на 2017 год на поддержку аграриев заложена беспрецедентная сумма в 5,5 млрд грн, в 20 раз больше, чем в 2016-м. Минагрополитики планирует значительно расширить ассортимент сельхозпродукции, при производстве которой фермер может рассчитывать на поддержку государства. Кроме того, Кутовому удалось договориться с международными финучреждениями и украинскими банками о предоставлении 800 млн евро кредитов для фермеров. Правда, самую масштабную из аграрных реформ — создание полноценного рынка земли — пока не удалось провести через парламент. Земельным вопросом Тарас Кутовой планирует плотно заняться в следующем году.

Владимир Омелян

Министр инфраструктуры

Перед Владимиром Омеляном одна из сложнейших задач — побороть коррупцию в таких крупнейших госструктурах, как Укрзализныця, Укравтодор, Администрация морских портов. Процесс стартовал с назначения на руководящие должности в эти компании независимых менеджеров — железными дорогами теперь управляет поляк Войцех Балчун, а автомобильные будет отстраивать его соотечественник Славомир Новак. Мининфраструктуры также удалось добиться принятия в Раде Закона "О дорожном фонде", гарантирующего стабильное финансирование ремонтных и строительных работ за счёт поступлений от акцизов на топливо.

Есть прогресс и в других сферах. Эксперты отмечают, что в последнее время прекратились скандалы вокруг Госавиаслужбы, связанные с непрозрачным назначением авиакомпаний на линии, улучшилась ситуация с прозрачностью распределения вагонов на железной дороге. Впрочем, есть и неудачи — пока Украине не удалось подписать с Евросоюзом соглашение об "открытом небе", который снимет ограничения на полёты европейских авиакомпаний в страну.

Лилия Гриневич

Министр образования и науки

Министерство образования и науки Лилия Гриневич возглавила в апреле 2016-го. До этого она два года была главой профильного комитета в Верховной Раде. Главное её достижение на посту министра — принятие в первом чтении законопроекта "Об образовании", который она активно лоббировала. В министерстве надеются, что уже к концу года этот документ будет принят, и это, по словам Лилии Гриневич, станет отправной точкой для запуска масштабной реформы образования. В её рамках министр планирует создать в Украине новую школу с двенадцатилетним обучением, основная идея которой — изменение подхода к обучению школьников и подготовке учителей. "Современному человеку важнее не запоминать большое количество теории, а уметь работать с ней — использовать для решения жизненных и профессиональных проблем, уметь критически мыслить, анализировать и формировать своё отношение к той или иной проблеме", — объясняет Лилия Гриневич.

Остап Семерак

Министр экологии и природных ресурсов

Министру экологии Остапу Семераку досталось одно из самых сложных ведомств, ведь зачастую именно на нём замыкаются интересы олигархов в добыче нефти, газа и т. д. Позитив в работе министра, тем не менее, заметен. При нём разработали национальную стратегию обращения с отходами, которой в Украине до сих пор не существовало. Реализация этого документа должна предотвратить в дальнейшем такие трагедии, как на Грибовичском полигоне бытовых отходов под Львовом. Минэкологии приняло новые лицензионные условия по обращению с опасными отходами, лишив лицензий предприятия по утилизации отходов, на которых нашли нарушения. Таких оказалось 70%. Частично Семерак остановил вырубку карпатских лесов под видом санитарных рубок. Он полностью запретил подобную деятельность на территориях природно-заповедного фонда и пролоббировал принятие Минагрополитики новых правил санитарных рубок, значительно усложнивших жизнь легализованным браконьерам.

Иванна Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

Пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванне Климпуш-Цинцадзе достался в непростое для самого Евросоюза время: из ЕС выходит Великобритания, Нидерланды проголосовали против ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной, Европу наводнили мигранты. Впрочем, наша страна добилась прогресса на евроатлантическом направлении. На летнем саммите НАТО принято решение о предоставлении Украине помощи для полной перестройки армии в соответствии с натовскими стандартами. Также был создан трастовый фонд под программу разминирования Донбасса, а ответственность за войну на востоке Украины Альянс возложил на Россию. Пока что не реализована главная евроинтеграционная цель последних лет — получение безвизового режима с ЕС. Но Климпуш-Цинцадзе подчёркивает: дело не в Украине, а в самом ЕС, который медлил с выработкой механизма приостановки безвизового режима для третьих стран в случае форс-мажора.

Максим Бурбак

Народный депутат, глава фракции "Народный фронт"

Максим Бурбак — один из ближайших соратников бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, их связывают дружеские отношения ещё со школы. До декабря 2014 года Бурбак был министром инфраструктуры в первом правительстве Яценюка. На парламентских выборах в том же году прошёл в Верховную Раду по списку "Народного фронта", а с прошлого лета возглавляет одноимённую фракцию в парламенте, фактически представляя в Верховной Раде интересы Арсения Яценюка. После выхода "Батькивщины" из коалиции отношения между политсилой Юлии Тимошенко и НФ ухудшились. Бывших соратников по коалиции народный депутат обвиняет в сотрудничестве с Оппозиционным блоком. "Это стало привычным — голосование "Батькивщины" и Оппоблока в унисон. Они вместе не поддерживают никаких инициатив, которые пошли бы на продолжение курса реформ. Зато расшатывают ситуацию в стране", — считает Бурбак. При этом фракция НФ — ключевой партнёр БПП в ВР, без которого парламент не в состоянии принять ни одного важного решения.

Андрей Рева

Министр социальной политики

До апреля этого года Андрей Рева занимал скромную должность заместителя винницкого городского головы, где отвечал за социально-гуманитарную сферу. Теперь перед ним стоят задачи масштабнее: это и чувствительный вопрос жилищно-коммунальных субсидий, и пенсионная реформа, верификация социальных выплат.

Во многом именно от эффективности работы Минсоцполитики зависит продолжение сотрудничества Украины с МВФ. Фонд требует от правительства проведения пенсионной реформы (корректировки возраста для выхода на пенсию, сокращения льготных категорий и др.). Разработка таких изменений — сфера компетенции Андрея Ревы.

В том числе для снижения дефицита Пенсионного фонда правительство предложило поднять минимальную зарплату до 3200 грн, предполагая, что это выведет часть доходов из тени. "Повышение заработной платы не вызовет роста цен на потребительские товары и услуги. Львиная доля ресурса — это уменьшение теневых заработных плат", — считает Андрей Рева.

Назар Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, заместитель генпрокурора

"Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в 275 уголовных процессах, — говорит Фокусу Назар Холодницкий. — Причём в суд направлено 45 уголовных производств, в 31 из них прокурор обратился в суд с обвинительным актом, в девяти — с обвинительным актом с подписанным сторонами соглашением о признании виновности". Кроме направленных в суд производств, САП в 27 уголовных производствах уже сообщила о подозрении 73 лицам, и по большинству из них досудебное расследование близится к концу. "Однако результаты судебного рассмотрения крайне неудовлетворительные: только в восьми производствах вынесены приговоры, которыми утверждены соглашения о признании вины и закрыто одно уголовное производство, — говорит Холодницкий. — Из 18 уголовных производств, направленных в суд в первом полугодии текущего года, суд не рассмотрел ни одного". Именно поэтому отчитаться о наказанных коррупционерах из высших эшелонов власти один из главных ловцов "крупной рыбы" пока не может.

Игорь Насалик

Министр энергетики

Кандидатура министра энергетики в правительстве Владимира Гройсмана оказалась одной из наиболее сложных для согласования. Выбор пал на заместителя председателя парламентского Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Игоря Насалика как человека, способного найти компромиссы в переплетённом клубке энергетических интересов политиков, чиновников и олигархов.

Насалику и его команде удалось нарастить импорт угля и уговорить Укрзализныцю найти вагоны для его транспортировки, несмотря на острый дефицит подвижного состава. Это позволило уменьшить зависимость страны от поставок топлива с неподконтрольных территорий. Страна вошла в зимний период пусть и с не максимальными, но и не критичными запасами угля.

Игорь Насалик активно лоббировал принятие законов о рынке электрической энергии и о Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, которые остро необходимы для создания рынка электроэнергии и перехода с регулируемых тарифов на рыночные.

Юлия Ковалив

Глава Офиса национального инвестиционного совета при президенте Украины

В ноябре 2016 года Юлию Ковалив назначили главой Офиса национального инвестиционного совета при президенте Украины. До этого она в течение двух лет занимала должность первого заместителя министра экономического развития и торговли. В МЭРТ Ковалив отвечала за инвестиционную политику, реформу госпредприятий и корпоративного управления, а также приватизацию. Ковалив считает, что ей удалось добиться реальных изменений в системе работы госкомпаний, в частности, сформировать первый независимый набсовет НАК "Нафтогаз Украины".

В новой должности Юлии Ковалив придётся сконцентрироваться на налаживании связей с иностранными инвесторами, которые не спешат вкладывать деньги в Украину. "Госпредприятия и далее дешевеют, их необходимо продать стратегическим инвесторам, привнести туда капитал и технологии, побороть бытовую коррупцию" — говорит Юлия Ковалив.

Артём Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро

Обнародование электронных деклараций в конце октября существенно прибавило работы детективам Национального антикоррупционного бюро. В этой связи они уже расследуют 10 уголовных производств, параллельно анализируя остальные декларации. Всего за первый год работы НАБ инициировало 256 уголовных производств по факту коррупции топ-уровня, из-за которой Украина, по подсчётам НАБ, потеряла более 80 млрд грн. Правда, до суда пока дошло только 44 дела, а приговор вынесли всего девяти обвиняемым. "К сожалению, дела от НАБ в судах рассматривают очень медленно: часто заседания переносят, а сами слушания начинают не раньше, чем через полгода. Поэтому для эффективной борьбы с коррупцией как можно скорее нужно создать Антикоррупционный суд, который будет независимо работать вместе с НАБ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой", — объя­снил Фокусу Артём Сытник.

Вадим Черныш

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц

В апреле этого года Кабинет министров назначил Вадима Черныша министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц. Новое ведомство образовали путём реорганизации Государственной службы по вопросам АР Крым и Севастополя и Государственного агентства по вопросам восстановления Донбасса. Последним Черныш руководил с июня 2015 года до назначения в министерство. Одним из достижений нового ведомства Вадим Черныш считает создание государственной программы по восстановлению восточных регионов Украины: "Несмотря на малочисленный кадровый состав и бюрократические барьеры, мы вернули в поле зрения власти самую болевую проблему страны — людей, пострадавших от конфликтов на востоке Украины". Однако министр не исключает, что в следующем году возникнут определённые сложности с реализацией запланированного — проект государственного бюджета на 2017 год не предусматривает финансирования программ по решению проблем восточных регионов.

Александр Ярославский

Владелец DCH Group

После бегства из страны команды экс-президента Виктора Януковича дела у Александра Ярославского быстро налаживаются. "Янукович никак не давил. Он просто создал такую обстановку в стране, что правильнее было избавляться от бизнеса", — поясняет харьковский бизнесмен причины распродажи своих активов при прошлой власти, в том числе и футбольного клуба "Металлист".

В прошлом году Фокус оценил состояние Ярославского в $727 млн и предположил, что часть этих денег бизнесмен направит на скупку подешевевших украинских предприятий. Ждать долго не пришлось — владелец DCH Group уже приобрёл Харьковский тракторный завод, считается одним из претендентов на приватизацию Одесского припортового завода и рассматривает возможность вернуть ФК "Металлист".

Сам Ярославский не скрывает, что у него хорошие контакты с Администрацией президента по вопросам развития Харьковской области.

Ульяна Супрун

И. о. министра здравоохранения

В начале августа 2016 года украинку американского происхождения назначили и. о. министра здравоохранения. До этого она строила медицинскую карьеру в США. В Украину Ульяна Супрун вместе с мужем перебралась в самом начале Революции достоинства. На Майдане она была волонтёром медицинской службы. На новой работе у неё большие планы. Супрун считает, что вместо нынешней системы здравоохранения нужно построить абсолютно новую. Она уже решила проблему с закупкой основных видов вакцин и наладила работу с профильными международными организациями, через которые теперь закупаются медицинские препараты. Кроме того, с 1 апреля следующего года в Украине заработает процесс реимбурсации некоторых лекарств — компенсация пациенту средств, потраченных на лекарства. "В проекте бюджета заложено 500 млн грн на реимбурсацию, но нам обещают в Кабмине, и премьер-министр это поддерживает, что если понадобятся дополнительные средства на эту программу, мы их получим", — заявила Ульяна Супрун Фокусу.

Евгений Лященко

Директор "Медиа Группы Украина" и канала "Украина" Рината Ахметова

В этом году "Медиа Группа Украина" стала одним из лидеров по количеству выигранных номинаций главной телевизионной премии "Телетриумф-2016" — 11. Евгений Лященко также гордится тем, что телеканал "Украина" и каналы "Футбол 1"/"Футбол 2" получили эксклюзивные права на трансляцию матчей Евро-2016 в Украине. По словам Лященко, канал "Украина" производит всё больше собственного кинопродукта: "Снимаем много часов качественного украинского кино, рейтинги новых продуктов подтверждают, что понимать зрителя нам удаётся. В 2016 году с высокими показателями по охвату аудитории прошли сериалы "На линии жизни", "Чорна квітка", "Черговий лікар", "Не зарекайся", — приводит примеры Евгений Лященко. Он констатирует сокращение перечня вещателей универсальной программной группы на украинском ТВ-рынке, что, по его мнению, "позволит отечественной телевизионной индустрии перейти на рыночные правила игры".

Максим Нефьодов

Первый заместитель министра экономического развития и торговли

Электронная система государственных тендеров ProZorro — детище Максима Нефьодова, курировавшего процесс её разработки с самого нуля. Многочисленные критические замечания в адрес ProZorro со стороны чиновников разного ранга лишь подтверждают, что воровать бюджетные средства стало гораздо сложнее. С 1 августа 2016-го все госзакупки стоимостью от 200 тыс. грн переведены на ProZorro и данные о них (включая стоимость контракта, спецификацию товаров, имена и ценовые предложения участников тендеров) находятся в открытом доступе онлайн. По словам самого Нефьодова, в сравнении с тендерами прошлых лет ProZorro даёт в среднем 13% экономии.

В ноябре после ухода из министерства Юлии Ковалив Максим Нефьодов получил к своей должности заместителя министра приставку "первый", а вместе с ней и новые обязанности. Теперь он будет курировать и реформу государственных предприятий.

Вадим Рабинович

Народный депутат, лидер партии "За життя"

В мае этого года Вадим Рабинович заявил, что уходит из Оппозиционного блока, аргументировав своё решение идеологическими расхождениями с однопартийцами. Но заявление о выходе из фракции депутат до сих пор не написал — ждёт, пока его оттуда исключат. Летом Рабинович вместе с ещё одним экс-оппоблоковцем Евгением Мураевым создал новую партию "За життя". Несмотря на то, что политической силе нет и полугода, социологи предрекают ей успех в случае внеочередных парламентских выборов. Результаты последних опросов от нескольких социологических служб показали, что "За життя" может набрать до 9% голосов избирателей (среди тех, кто определился со своим выбором и заявил о готовности прийти на участки для голосования). На таком же уровне и президентский рейтинг Вадима Рабиновича.

Сам он считает, что его личный и партийный рейтинги растут из-за недовольства украинцев властью, и сравнивает себя с Дональдом Трампом.

Наталия Корчак

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

В марте 2016-го члены Нацио­нального агентства по вопросам предотвращения коррупции единогласно избрали Наталию Корчак главой НАПК. "Нынешний год был очень сложным для меня, — признаётся она Фокусу. — Несмотря на невероятное противодействие, мы вовремя запустили систему электронных деклараций, не дав сорвать этот процесс под предлогом внедрения различных законодательных инициатив и защитив его от хакерских атак". НАПК уже запустило процесс государственного финансирования партий, призванного уменьшить влияние крупного бизнеса на политсилы, начало мониторить образ жизни чиновников и налаживает работу с обличителями коррупционеров. "То, что у наших детей появилась возможность иметь достойное будущее здесь, в своей родной стране, я считаю огромным достижением украинского общества", — говорит Наталия Корчак, комментируя Фокусу начатую антикоррупционную кампанию.

Игорь Жданов

Министр молодёжи и спорта

После отставки правительства Арсения Яценюка Игорь Жданов встал перед выбором: уйти в оппозицию вместе с ВО "Батькивщина", по квоте которой он возглавил Минспорта, или остаться министром, но распрощаться с партией Юлии Тимошенко. Жданов выбрал последнее, заодно перейдя в партию Арсения Яценюка "Народный фронт". Среди главных достижений Жданова в этом году — 10-кратное (до 50 тыс. грн) увеличение размера премии Кабмина за особые достижения молодёжи в развитии Украины, выделение 10 млн грн на программу национально-патриотического воспитания молодёжи, а также запуск программ молодёжных обменов между правительствами Украины, Польши, Литвы и Японии. "Горжусь каждой медалью, завоёванной украинцами на чемпионатах мира, Европы, шахматной Олимпиаде, летних Олимпийских и Паралимпийских играх нынешнего года, — признаётся министр Фокусу. — Особенно успешной стала Паралимпиада".

Александр Вилкул

Народный депутат (Оппозиционный блок)

В своей электронной декларации народный депутат Александр Вилкул в качестве одного из подарков указал $25 млн. Эту сумму, по словам депутата, ему подарила жена. Но наибольшую огласку в этом году его имя получило из-за скандала во время политического ток-шоу, когда события на Майдане он назвал "переворотом". "Давайте скажем честно, что в нашей стране после переворота произошла огромная манипуляция. Пообещав Европу, европейские ценности, кружевные трусы и всё остальное интересное, на самом деле мы идём в никуда и становится жить всё хуже", — заявил в эфире телеканала "Интер" народный депутат. При этом собственными депутатскими успехами в этом году Вилкул похвастаться не может: ни один из 35 зарегистрированных им законопроектов Рада не поддержала. Например, Вилкул хочет запретить выселение из квартир должников по коммунальным платежам и ввести мораторий на повышение пенсионного возраста.

Джамала (Сусана Джамаладинова)

Певица, композитор

Весной 2016 года Джамала победила на песенном конкурсе "Евровидение" в Стокгольме с песней "1944", рассказывающей о трагической депортации крымских татар. "Победа, безусловно, стала главным событием года в моей творческой жизни", — сказала певица Фокусу. Следующий конкурс "Евровидение" пройдёт в Киеве в мае 2017 года, предположительно в Международном выставочном центре.

В 2016 году талант Джамалы по достоинству оценили и в Украине. Пётр Порошенко присвоил ей звание Народной артистки Украины. Последний альбом певицы "Подих" жюри украинской музыкальной премии YUNA-2016 признало лучшим, кроме того, она победила в номинации "Лучший соло-артист". В 2016 году наметились изменения и в личной жизни Джамалы: крымчанин Бекир Сулейманов сделал ей предложение, она согласилась. В начале декабря артистка заявила, что свадьбы не придётся долго ждать, однако точную дату не назвала.

Сергей Жадан

Украинский писатель, поэт, переводчик

В этом году вышел новый поэтический сборник Жадана "Тамплиеры", в который вошли 39 стихотворений 2015–2016 годов. Книги Жадана вышли в издательствах Австрии, Америки, Беларуси, Германии, Италии, Латвии, Франции, России.

С группой "Собаки в Космосе" поэт записал четвёртый студийный альбом "Пси", в поддержку которого в ноябре — декабре проходит всеукраинский "ПСИхотур". На концертах Жадан и музыканты собирают деньги для матери крымского политзаключённого Александра Кольченко. Кроме того, в рамках тура поэт провёл несколько концертов в колониях для заключённых. Также в этом году Жадан и издатель его книги "Месопотамия" получили премию президента "Украинская книга года" (была учреждена в 2009 году) и приняли решение перечислить её детским учреждениям Луганской области, а это 100 тыс. грн.

Степан Ивахив

Народный депутат, заместитель главы депутатской группы "Воля народа" в Верховной Раде, совладелец группы "Континиум" (контролирует сеть АЗС WOG и др.)

После трагической гибели в августе 2016 года главы депутатской группы "Воля народа", совладельца группы "Континиум" Игоря Еремеева одним из главных претендентов на его политическое наследие оказался давний бизнес-партнёр, народный депутат Степан Ивахив (№69 в рейтинге Фокуса "100 самых богатых людей Украины" с состоянием $95 млн). В январе 2016 года он стал замглавы депутатской группы "Воля народа".

Вместе со Степаном Ивахивым и нынешним главой группы Ярославом Москаленко "Воля народа" по состоянию на 13 декабря 2016 года объединяет 18 народных депутатов. В её составе известные политики и состоятельные бизнесмены — совладелец "Мотор-Сичи" Вячеслав Богуслаев, заместитель экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Олесь Довгий, владелец харьковского рынка "Барабашово" Александр Фельдман. Группа "Воля народа" не раз становилась ситуативным союзником партии власти в важных голосованиях в Верховной Раде.

Анатолий Гриценко

Глава партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны

Рейтинг Анатолия Гриценко за последние два года резко вырос. Так, по данным Киевского международного института социологии, если бы президентские выборы проходили сейчас, за Гриценко проголосовали бы около 10,5% избирателей, планирующих участвовать в голосовании и определившихся с выбором. В 2010-м на выборах президента за него проголосовали 1,2% украинцев, а в 2014-м — 5,48%. Рост народного доверия Гриценко считает своим главным достижением за последний год: "Не будучи во власти, являясь фактически отрезанными от возможности распространения своих мыслей на центральных телеканалах, и мне, и моей партии удалось добиться признания наших успехов. Это самое большое наше приобретение". Большая часть времени политика уходит на работу со своими представителями в регионах — на местных выборах 2015 года победили 560 депутатов и 28 городских, поселковых и сельских голов, представлявших "Гражданскую позицию".

Полный рейтинг читайте в Фокусе №50 от 16 декабря

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