Очередной российский "гумконвой" вторгся на территорию Украины

Это уже 58-я по счету "гуманитарная помощь" из РФ

Колонна из 40 российских автомобилей в нарушение норм международного права пересекла границу с Украиной через неконтролируемые украинскими пограничниками участки в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Колонна из более чем 40 автомобилей едет в пункты разгрузки в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. При этом колонна "гумковнвоя" разделилась на две части. Одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев-Курган".

В российском министерстве заявили, что "гумконвой" якобы везет более 400 тонн "продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости".

Напомним, предыдущий "гумконвой" вторгся в Донбасс 24 ноября 2016 года.

В течение 2014-2015 годов в Украину проехало 48 "гуманитарных конвоев". В 2016-ом колонны МЧС РФ вторгаются в Украину один раз в месяц, начиная с февраля.

Приходящие из России "гумконвои" никто, кроме российской стороны, не оформляет. Неоднократно сообщалось, что на самом деле этими автоколоннами завозятся боеприпасы и просроченные продукты питания, которые распределяются между российскими военными в Донбассе, а также главарями террористов.