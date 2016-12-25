США расширили санкции против РФ из-за ситуации в Украине

В список попали еще 21 компания из России и 2 компании из оккупированного Крыма

США добавили в список субъектов, на которых распространяются санкции, еще 21 компании из России и 2 компании из оккупированного Крыма из-за ситуации в Украине. Об этом говорится в документе, опубликованном на веб-сайте Федерального реестра США, передает Европейская правда.

"Бюро промышленности и безопасности (BIS) вносит изменения в Правила экспортного контроля (EAR), добавив двадцать три компании в список субъектов. Двадцать три юридических лица будут добавлены в список компаний, которые были определены правительством США как действующие вопреки национальной безопасности или внешней политики", - говорится в документе.

Среди компаний, в отношении которых будут введены санкции, есть семь дочерних компаний российского концерна "Алмаз-Антей", восемь дочерних компаний концерна "Радиоэлектронные технологии", компании "Крымские порты" и "Крымская железная дорога".

Изменения вступят в силу 27 декабря 2016 года.

Напомним, 19 декабря Европейский Союз принял решение продлить еще на полгода действие экономических санкций против России, введенных из-за дестабилизации ситуации в Украине.