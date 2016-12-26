Омелян раскритиковал финансовый план Укрзализныци на 2017 год

Министерство инфраструктуры Украины согласовало проект финансового плана акционерной компании "Укрзализныця" на 2017 год, несмотря на то, что документ не соответствует критериям развития компании, сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на главу ведомства Владимира Омеляна.

"Финансовый план откровенно слабый. Он не отражает в полной мере весь спектр направлений развития компании в следующем году. Финплан согласован в целом, иначе работа компании оказалась бы на грани остановки. Однако мы ожидали другого подхода", - цитирует пресс-служба Омеляна.

В железнодорожном ведомстве напоминают, что министр подчеркивал необходимость разработки детального и системного финансового плана еще с сентября текущего года.

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Первый замминистра инфраструктуры Украины Евгений Кравцов отметил, что сохранилась советская процедура к составлению Укрзализныцей финплана, такая, какой она была 5, 10 и 15 лет назад.

"Сохранился советский подход к планированию: подразделения Укрзализныци подают планы, их режут, отдельные пункты утверждают и включают в один единственный финплан компании. Это - не тот подход, которого мы ожидали от новой команды, которая, в первую очередь, должна ввести европейское видение развития компании, а не собирать финплан, как пазлы, из разных картинок. Это набор шагов, а сам путь движения не определен. С таким финпланом Укрзализныця, в лучшем случае, будет стоять на месте", - цитирует пресс-служба Кравцова.

По его словам, вызывают много вопросов планы руководства компании по закупке новых вагонов и локомотивов, поскольку министерство видит в проекте финплана отсутствие системного видения по закупке тепловозов вместо электровозов.

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Кроме того, по словам Кравцова, министерство не увидело системной и убедительной позиции по распределению 12 миллиардов гривен капитальных инвестиций, направленных на развитие компании в 2017 году.

Проект финплана Укрзализныци направлен на согласование в центральные органы исполнительной власти, после чего он будет внесен на рассмотрение Кабинета министров.

Напомним, в начале ноября министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что проект финплана Укрзализныци на 2017 год не соответствует критериям развития компании и нуждается в доработке.