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Ситуация в Донбассе

Ветераны АТО заявили о начале блокады оккупированного Донбасса до освобождения пленных

Ветераны АТО заявили о начале блокады оккупированного Донбасса до освобождения пленных
Фото пресс-службы полка "Азов"

На контролируемые террористами территории обещают не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет

26.12.16 2122
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Обнародованный 16 декабря ультиматум бойцов украинских добровольческих батальонов по освобождению заложников, удерживаемых террористами в Донбассе, не выполнен, поэтому добровольцы начинают подготовку к блокаде оккупированных территорий Донбасса. В частности, обещают не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

Об этом сообщил бывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит, передает ЛІГА.net.

"Мы не будем ущемлять мирных жителей, которые проносят себе еду - хлеб, воду, гречку", - сказал Лихолит. По его словам, на майдане Незалежности в Киеве в понедельник будет установлен мобилизационный пункт, куда могут прийти все желающие поддержать блокаду оккупированных территорий или принять в ней участие.

Второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский сообщил, что многие ветераны и волонтеры АТО готовы присоединиться к акции. Он отметил, что инициаторы акции требуют освобождения не только тех заложников, которые значатся в официальных списках, но и тех, кто в официальные списки не включен, однако по информации, имеющейся у участников добровольческих батальонов, находятся в плену.

Виногродский подчеркнул, что блокада будет тщательно готовиться не только в зоне проведения АТО, но и в Киеве. "Мы готовимся к противодействиям власти, которая, к сожалению, участвует в торговле с террористами и оккупантами", - сказал он.

Напомним, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.

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