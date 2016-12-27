Уже более 130 лет «Свиточ» всегда там, где происходят счастливые мгновения в жизни человека: рождение, первое свидание, свадьба, успешно сданный экзамен. Заботливые работники фабрики лучше всего понимают это

Лозунгом нынешних новогодних и рождественских праздников бренд «Свиточ» выбрал высказанную в сжатой форме идею - «Дарите родным счастье». Это логично, ведь, для украинцев этот зимний период ассоциируется с традиционными семейными ценностями, которые наполняют счастьем: общением с родными, уютом, спокойствием. «Свиточ» в семейном кругу будет хорошим помощником, чтобы добавить оригинальный особый оттенок в палитру счастья.

Для киевлян прекрасным местом для семейного отдыха во время новогодних и рождественских событий является «Зима на ВДНХ» (https://zyma.vdng.ua/), ведь «Свиточ» - официальный спонсор этого события. А где «Свиточ», там - счастье и радость: встреча со святым Николаем, познание рождественских традиций, встреча Нового года, а также - фестиваль воли и духа украинского казачества - «Крученик-фест», ледяные замки, зимние аттракционы, лабиринт эмоций, контактный зоопарк, сферический кинотеатр, парк ледовых скульптур, главный каток Украины и ещё много чего интересного.

Уже много лет «Свиточ» также является официальным спонсором и партнером празднования Рождественских праздников во Львове. И это тоже логично, ведь бренд родом из столицы Галичины. Львовяне традиционно сдабривают праздничные родственные столы вкусностями от «Свиточ».

Поэтому дарите родным счастье на Рождество и Новый Год вместе со «Свиточ»!

Справка:

Nestlé - крупнейший производитель продуктов питания в мире, работающий на принципах рационального питания и здорового образа жизни. Штат компании насчитывает 280 000 сотрудников. Nestlé принадлежит 449 фабрик в 83 странах. Годовой объем продаж Nestlé в мире достиг в 2015 году 88,8 млрд. швейцарских франков. Продукция Nestlé представлена ​​на рынках напитков, кондитерских изделий, кулинарных продуктов, детского и специального питания, замороженных продуктов, мороженого, готовых завтраков, минеральной и столовой воды, а также кормов для домашних животных. Помимо производства продуктов питания, Nestlé владеет акциями предприятий парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности.

Nestlé начала свою деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительства. С тех пор компания продвигает такие международные бренды, как NESCAFÉ, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat и др. В 1998 году Nestlé S.A. приобрела контрольный пакет акций ЗАО «Львовская кондитерская фабрика «Свиточ». В мае 2003 года в Киеве основано ООО «Нестле Украина». В конце 2003 года Nestlé S.A. приобрела 100% акций предприятия «Волыньхолдинг» (ТМ «Торчин»). В 2010 году Nestlé S.A. приобрела ООО «Техноком», производителя продуктов быстрого приготовления под ТМ «Мивина».

Бизнес Nestlé в Украине представлен следующими направлениями: кофе и напитки, кондитерские изделия, кулинария (холодные соусы, приправы, супы), продукты быстрого приготовления, детское и специальное питание, готовые завтраки, корма для домашних животных.

В этом году компания Nestlé S.A. отмечает 150-летие.