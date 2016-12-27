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Главная » Страна » Инфографика В Украине декоммунизировали более 51 тыс. улиц и около тысячи городов и сел

Инфографика В Украине декоммунизировали более 51 тыс. улиц и около тысячи городов и сел

<span class="label red">Инфографика</span> В Украине декоммунизировали более 51 тыс. улиц и около тысячи городов и сел
Пьедестал памятника Ленину в Полтаве / Фото: Kolo.Poltava.ua

В нынешнем году демонтировано 1320 Лениных и еще 1069 тоталитарных идолов

27.12.16 567
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В Украине в 2016 году было декоммунизовано 51,5 тыс. улиц, сообщает пресс-служба Института национальной памяти.

Кроме того, переименование коснулось 25 районов и 987 населенных пунктов (из них 32 города), чьи названия были связаны с коммунистической эпохой.

В Институте отмечают, что новые названия, в соответствии с законом о декоммунизации, выбирались после общественных обсуждений и утверждались решениями местного самоуправления и парламента. Там также настаивают, что такой процесс привел к восстановлению многих исторических названий улиц, сел и городов.

Отмечается также, что в прошлом году было демонтировано 1320 памятников Ленину и 1069 монументов другим коммунистическим деятелям. По данным Инстиутута национальной памяти, до этого Украина была второй в мире страной по количеству памятников Ленину (после России).

Данные: memory.gov.ua

Напомним, декоммунизация проходит в соответствии с принятым в 2015 году законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрете пропаганды их символики".

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