Военная прокуратура вручила подозрение главарю "казаков" Козицыну

По информации прокуратуры, он участвовал в разбойных нападениях на волонтеров, журналистов, священнослужителей и других гражданских лиц

Главная военная прокуратура вручила подозрение главарю незаконного вооруженного формирования "Всевеликое войско Донское" Николаю Козицыну. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"27 декабря 2016 года уведомление о подозрении при помощи международной курьерской службы доставлено на территорию Российской Федерации по месту жительства Козицына Н.И. и вручено ему лично", - проинформировал он.

По информации главного военного прокурора, собранными доказательствами установлено, что Козицын в апреле 2014 года на территории РФ создал незаконное вооруженное формирование "Всевеликое войско Донское" из числа граждан РФ и других лиц, возглавил его и незаконно вторгся на территорию Украины, где до ноября 2014 года в составе террористической организации "ЛНР" организовывал и принимал непосредственное участие в нападениях на участников антитеррористической операции.

"Кроме того, Козицын организовывал совершение подчиненными ему террористами разбойных нападений на волонтеров, журналистов, священнослужителей и других гражданских лиц, незаконное лишение свободы и содержание в нечеловеческих условиях, избиения, издевательства, пытки и прочее жестокое обращение с пленными, в том числе с беременными женщинами", - отметил Матиос. За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Главный военный прокурор проинформировал, что подозреваемый объявлен в государственный розыск. Готовятся ходатайства к следственному судье о предоставлении разрешения на его задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования.