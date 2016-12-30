Пинчук назвал "болезненные компромиссы", необходимые для мира в Донбассе

Среди них – приостановление евроинтеграции и местные выборы на оккупированных территориях Донбасса

Украинский бизнесмен Виктор Пинчук написал статью в Wall Street Journal, в которой предлагает пойти на "болезненные компромиссы" ради мира в Донбассе. Об этом пишет LB.UA.

Пинчук признает, что Украина должна иметь право самостоятельно определять свое будущее, а Россия обязана выполнить свои обязательства в рамках минских соглашений по прекращению огня и выводу своих войск.

"Но это может быть частью большей картины, в которой мы идем на болезненные компромиссы ради мира", - говорится в публикации.

Компромиссы, которые предлагает Пинчук:

Украина должна снять с повестки дня вопрос вступления в Европейский союз. Он предлагает строить европейскую страну, не вступая в Евросоюз, но оставаясь при этом его привилегированным партнером.

Украина не поднимает вопрос территориальной принадлежности Крыма во время мирных переговоров в Донбассе. Пинчук предполагает, что в течение 15-20 лет Украина сможет продемонстрировать достаточное развитие, чтобы Крым сам захотел вернуться в ее состав, как это произошло с ГДР и ФРГ.

Местные выборы в Донбассе, возможно, придется провести до восстановления Украиной контроля над оккупированными районами. Пинчук соглашается с тем, что такие выборы будут нечестными, но, по его мнению, такой компромисс покажет, что Украина хочет мирной реинтеграции Донбасса.

Украина не сможет вступить в НАТО в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Альянс не приглашал Украину, а если бы предложение и было, это чревато международным кризисом беспрецедентного масштаба. Поэтому Пинчук считает, что Украине стоит согласиться на нейтралитет в ближайшее время.

Пинчук пишет, что в обмен на такие компромиссы Украине понадобятся реальные гарантии безопасности.