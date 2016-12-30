Ледниковый период. Почему отношения Украины и Израиля стали более прохладными

Израильский политический эксперт Шимон Бриман — о том, почему недавнее голосование в Совбезе ООН неминуемо приведёт к охлаждению отношений Киева и Иерусалима, о том, как это скажется на рядовых украинцах, и о возможном примирении, которое будет выгодно прежде всего Украине

Журналист Шимон Бриман уже 20 лет специализируется на теме украинско-израильских отношений. За годы работы в американской газете Forum Daily и на Девятом канале израильского телевидения Бриман брал интервью у украинских президентов, министров, олигархов. Он уверен, что мало кто из его израильских коллег так же глубоко разбирается в украинско-израильской тематике.

Фокус поговорил с Бриманом о том, как он оценивает отношения Киева и Иерусалима после скандала из-за поддержки Украиной резолюции Совета безопасности ООН о незаконности израильских поселений на палестинской территории, а также о возможном примирении.

КТО ОН Редактор американской русскоязычной газеты Forum Daily, обозреватель Девятого канала ТВ Израиля ПОЧЕМУ ОН Двадцать лет специализируется на тематике отношений Украины и Израиля

Полярное деление

Как рядовые израильтяне относятся к конфликту на востоке Украины и аннексии Крыма?

— Никогда раньше в Израиле не было столько информации и новостей, связанных с Украиной. В сознании обычных израильтян Украина наконец стала самостоятельным государством. Раньше в Израиле выходцам из Киева, Харькова, Одессы говорили: "А, вы из России", теперь же Украину чётко воспринимают отдельной страной. Конфликт повлиял на этот информационный прорыв в израильских медиа.

Данные разных опросов показывают, что около 50–60% израильтян не имеют какой-то позиции по конфликту между Украиной и Россией. Остальные 30–40% делятся довольно полярно: около 10% выступают в поддержку России и 20–30% категорически на стороне Украины.

За последние два-три года в Израиле сформировалась прослойка проукраинских активистов, чего никогда раньше не было. Многие из них объединены вокруг общественной организации Israeli Friends of Ukraine. Начиная с Майдана, они выходили на демонстрации и пикеты в поддержку Украины против агрессии России в Крыму и Донбассе. Эта группа активна и в медиапространстве. Она состоит из выходцев из Украины, а также русскоязычных израильтян, которые ей сочувствуют. Именно эта проукраинская группа, которая три года помогает Украине, принимает раненых, шлёт гуманитарную помощь солдатам, в детские дома, и получила сильный "удар по голове" из-за голосования украинских дипломатов в Совете безопасности против Израиля.

Осенью, выступая в Верховной Раде, президент Израиля Реувен Ривлин вспоминал об исторических обидах. Возможно, дали знать о себе и эти разногласия?

— Во время выступления Ривлина я сидел в пяти метрах от нашего президента. Из 12 минут выступления он посвятил острым темам меньше минуты. Остальное время президент говорил о важности украинско-израильских отношений, об огромном наследии украинско-еврейского прошлого. К сожалению, медиа вырвали две-три строчки из слов Ривлина, сделав из этого шумный скандал. На самом деле речь президента была очень проукраинской и пропорциональной.

"В некоторых районах Хайфы висели флаги непризнанных республик "ДНР-ЛНР". Намного чаще, тем не менее, вывешивают флаги Украины. До драк не доходило, но шла очень жёсткая полемика, особенно в социальных сетях"

Мнение Ривлина — не только мнение президента, он представляет всё государство. Его выступление готовили серьёзные аналитики и историки. Есть большое количество материалов израильского музея Холокоста "Яд ва-Шем", которые говорят о коллаборации ОУН с нацистской Германией. Более того, имеются исследования ведущих западных историков — шведского профессора Пера Андерса Рудлинга, немецкого историка Кая Штруве и американца Джареда Макбрайда. Все они подтверждают, что Ривлин сказал горькую правду. Другое дело, что украинский политикум и украинское общество пока не готовы слушать и слышать её.

Если говорить о коллективной памяти израильтян и массовом сознании, то на них повлияли воспоминания выживших в гетто или местах расстрелов. Например, выжившие говорят "Наше гетто охраняли украинцы" или "Украинцы вели нас на расстрел". В этих рассказах не вдаются в детали, кем были эти украинцы, не уточняют, что это были отряды немецкой полиции, набранной из украинского населения.

Существует стереотипное восприятие участия украинцев в Холокосте. В то же время нельзя отрицать исследования историков, которые говорят, что ОУН сотрудничала с Гитлером. ОУНовская пресса публиковала антиеврейские статьи, в идейном смысле готовила и обслуживала геноцид. Например, киевская газета "Українське слово" под редакцией оуновца Ивана Рогача в октябре-декабре 1941 года призывала украинцев выискивать спрятавшихся в городе евреев и сдавать их в гестапо. При этом важно отметить, что Ривлин в своей речи в Раде подчеркнул роль более чем 2,5 тыс. украинских праведников, спасавших евреев в годы войны.

Сейчас вы замечаете проявления антисемитизма в украинском обществе?

— Я не рассматриваю антисемитизм как фактор и как сильное движение в Украине. Не потому что украинцы вдруг стали любить евреев, просто у них появился новый враг, новые проблемы. После второго Майдана произошёл серьёзный сдвиг. Украинское общество увидело, что евреи поддержали Революцию достоинства. Многие были на баррикадах, а потом участвовали в АТО. Кто-то поддерживает Украину не с оружием, а на международной арене. Это повлияло на появление в украинском обществе проеврейской и произраильской симпатии. Она чётко прослеживается с 2014 года. Есть интерес украинского общества, медиа, бизнеса к контактам с Израилем.

Не стоит, тем не менее, на всё смотреть сквозь розовые очки. Безусловно, из-за кризиса и экономических проблем, которые переживает Украина, где-то внутри общества зреют ксенофобское и антисемитское течения. Если финансовая и экономическая ситуация будет и дальше ухудшаться, какие-то популисты могут назвать виновниками именно евреев.

Недавний инцидент в синагоге Умани — это провокация, спланированная недоброжелателями Украины, или проявление местного антисемитизма?

— Район паломничества в Умани — это чёрная дыра, где не работают законы Украины. Там создали "Хасидскую народную республику", где десятки миллионов долларов проходят теневым кэшем без украинских налогов. Строительство каких-то объектов и дорог там производится без разрешения украинских властей. Об этом мне рассказывают украинские бизнесмены, которые давно работают в Умани. Вся городская система там коррумпирована сверху донизу. Откаты на паломниках получают все уровни городской власти. Даже местные группы украинских националистов получают откаты от хасидов за то, что не будут слишком шуметь.

"В Умани сформировался бизнес-пул, зарабатывающий миллионы долларов на 150 тысячах иностранных паломников в год. И ситуация здесь ничем не отличается от добычи янтаря на Волыни"

В числе паломников сотни израильских граждан, находящих в Умани убежище от Израиля, которые хотят скрыться, например, от службы в армии. В Умани сформировался бизнес-пул, зарабатывающий миллионы долларов на 150 тысячах иностранных паломников в год. И ситуация здесь ничем не отличается от добычи янтаря на Волыни.

Инцидент с краской мог быть выгоден самым разным силам. Это как в фильмах о мафии. Например, есть одна мафиозная группа, которая давно собирает деньги с какого-то района. Вдруг появляется какая-то новая молодёжная банда, которая хочет потеснить старую. Она предпринимает очень жёстокие, из ряда вон выходящие действия, чтобы захватить территорию. Как мне кажется, именно подобные вещи и происходят в Умани.

Конфликт на востоке Украины отразился на количестве украинцев и россиян, которые решились переехать в Израиль?

— В 2014 и 2015 годах вдвое увеличилось количество людей, переехавших из Украины и России в Израиль по сравнению с 2012-м и 2013 годом. Свежие цифры показывают, что в 2016-м поток из Украины чуть снизился — 5500 репатриантов по сравнению с 7200 год назад. Зато число покинувших Россию выросло: 7000 человек по сравнению с 6600 год назад.

Впервые в Израиле я увидел конфронтацию между выходцами из разных регионов Украины — в связи с войной в Донбассе. В некоторых районах Хайфы висели флаги непризнанных республик "ДНР-ЛНР". Намного чаще, тем не менее, вывешивают флаги Украины. До драк не доходило, но шла очень жёсткая полемика, особенно в социальных сетях. На пике военных действий были попытки пророссийских активистов устроить выставку фотографий о "зверствах украинской военщины". У них ничего не вышло, никто не повёлся на эту приманку: "активисты" постояли с фотографиями и разошлись. В то же время были гораздо более массовые акции в поддержку Украины. Проукраинские активисты среди израильтян — то сокровище, которое Украина должна оберегать.

Как у Израиля выходит одновременно поддерживать независимость и целостность Украины, быть одним из главных союзников США на Ближнем Востоке и в то же время дружить с Россией?

— Здесь нет ничего удивительного. Мы не принимаем только одну из сторон. Это похоже на то, когда разводятся родители и от ребёнка требуют, чтобы он занял сторону или отца, или матери. Ребёнок говорит: "Я и папу, и маму люблю. Почему я должен выбирать?" У Израиля есть необходимость поддерживать с Россией плотный военно-политический контакт из-за того, что она активно ведёт себя, в первую очередь в Сирии. Российские самолёты курсируют вдоль границ Израиля, российское оружие может пойти нашим врагам.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сумел сохранить хорошие отношения и с Владимиром Путиным, и с Петром Порошенко, и с американским руководством. Израиль — небольшая страна, которой нужно заботиться о своей безопасности и выживании.





Удар по Иерусалиму

Дружба с Украиной может несколько ослабнуть из-за недавнего дипломатического скандала. Какие альтернативы, с вашей точки зрения, были у Украины во время голосования в Совете безопасности ООН?

— У Киева была редкая возможность начать новую страницу в международных отношениях. Нужно было только воздержаться на этом голосовании. Израильское руководство, израильский бизнес приняли бы это как прорыв в отношениях. Украину бы просто носили на руках, ей были бы открыты все возможные линии партнёрства. Кроме того, новая американская администрация, которая скоро зайдёт в Белый дом, тоже оценила бы такой произраильский шаг Украины. Дональд Трамп уже заявил, что будет поддерживать Иерусалим. Киев мог бы использовать Израиль как мост для создания прекрасных отношений с новой администрацией Трампа. Все мы понимаем, что новый президент США заранее готов пренебречь интересами Украины для достижения договорённостей с Путиным. Но украинское руководство не смогло смоделировать ситуацию буквально на месяц вперёд. Оно послушалось звонка от уходящей администрации демократов, которые "нагнули" Украину, чтобы та проголосовала против Израиля, при этом сами США воздержались.

В пояснениях украинских дипломатов говорилось о якобы "сбалансированности" принятой резолюции. Это ложь: 90% текста резолюции ООН — обвинения в адрес Израиля, причём еврейские города и жилые кварталы названы "главным препятствием к миру". То есть, с точки зрения авторов резолюции, ни палестинский террор, ни исламистская пропаганда ненависти и убийства евреев не являются помехой для мира. Только один пункт "призывает палестинцев прекратить террор".

Украинские дипломаты удивились эмоциональности и накалу израильской реакции. Потому что в вашем МИДе даже не осознают, что проголосовали за текст, который бьёт по сердцу еврейского народа — по Иерусалиму. Поддержанная Украиной резолюция не признаёт Иерусалим столицей Израиля и запрещает еврейское строительство в городе, построенном царями Давидом и Соломоном. В городе, о котором евреи всего мира молятся каждый день на протяжении тысяч лет. Святыня еврейского народа — Стена плача, она же Западная стена Иерусалимского храма, так же входит в понятие "оккупированных территорий", согласно этой резолюции.

"Украина могла бы использовать Израиль как мост для создания прекрасных отношений с новой администрацией Трампа"

В эти дни христиане отмечают Рождество, в сотнях городов мира ставят ясли с младенцем и волхвами. Так вот, согласно резолюции ООН от 23 декабря, Иисус незаконно родился в Вифлееме 25 декабря, так как его семья — это тоже "еврейские поселенцы на оккупированных территориях", а ясли с волхвами — это "незаконное еврейское строительство на оккупированных территориях" в Бейт-Лехеме. Нужны ли ещё примеры абсурда этой резолюции?

Основной аргумент МИДа — поддержка идеи "двух народов — двух государств", а также то, что часть Украины оказалась оккупированной. Может, стоит сделать скидку на это?

— Если сотрудники МИДа приводят подобные аргументы, это говорит об их профнепригодности. Резолюция, за которую Украина голосовала 23 декабря, называет Иерусалим и территорию Иудеи и Самарии оккупированными территориями. Но эти земли по всем юридическим стандартам являются "спорными территориями".

Упорство представителя Украины в ООН Владимира Ельченко и его сравнения спорных территорий с аннексированным Крымом — глупость. Крым — международно признанная часть Украины, которую аннексировало другое государство. У территории Иудеи и Самарии и Иерусалима абсолютно другой статус — ни одно государство не претендует на него. Никто не владел ими до того, как они стали израильскими после Шестидневной войны 1967 года. Не приняв резолюцию ООН о создании двух государств в 1948 году, арабы начали войну против Израиля. Непринятием резолюции они отвергли все разделения территорий. После израильской войны за независимость Иудея и Самария, а также половина Иерусалима оказались под контролем Иордании. ООН не признавала эту территорию частью Иордании, поэтому в 1967 году Израиль не оккупировал чьи-то земли. Кстати, с Иорданией у Израиля подписан мирный договор 1994 года с границей по реке Иордан.

Украинская дипломатия — как старый конь, который борозды не испортит, но она как раз идёт по этой борозде. Советская установка борьбы с Израилем — это штампы 1960–1980-х годов. Ваше дипломатическое ведомство явно нуждается в омоложении, в притоке свежих кадров, у которых мозги не заросли мхом стереотипов эпохи Брежнева.

У украинского МИДа было ещё одно объяснение: в ООН состоят 59 мусульманских стран. Соответственно, в интересах Украины получить поддержку большего числа голосов.

— Это пример линейного мышления, когда человек не понимает, что кроме линейной геометрии есть ещё и объёмная. Неужели Украина серьёзно думает, что именно ООН — это та площадка, которая поможет вернуть Крым, что это зависит от числа голосов в Совбезе? 59 стран ислама не являются одним блоком, между ними есть огромные противоречия и взаимная ненависть. Для арабских и мусульманских стран палестинская тема сегодня находится на каком-то 25-м месте в порядке приоритетов. Они знают, что представляет собой палестинская администрация, которая уже 23 года расхищает международные фонды, в том числе и пожертвования из мусульманских стран.

Говорят, что генералы хорошо готовы к прошлой войне. Украинская дипломатия хорошо готова к контактам с прошлой американской администрацией. Уже в январе мир станет другим, придёт администрация Трампа, которая будет вести кардинально новую политику. У меня есть большие опасения насчёт того, что в 2017 году Украина останется в мировой изоляции. Курс администрации Трампа может быть направлен на договорённость с Путиным за счёт Украины. В Германии и во Франции произойдут изменения в политическом руководстве. С Польшей Киев уже поссорился из-за героизации ОУН-УПА. В Израиле украинское голосование в ООН воспринимают как удар по другу. Теперь вопрос: с кем Украина тогда останется в мире? У Исаака Бабеля в "Одесских рассказах" один герой приходит к чекисту и говорит: "Кого вы бьёте? Вы бьёте орлов! С кем вы останетесь? Со смитьём?"

Последствия

Если говорить о конкретных последствиях скандала между Украиной и Израилем, чего стоит ждать? Продлятся ли переговоры о зоне свободной торговли?

— Последствия будут чувствоваться ещё долго. В той или иной степени заморозятся бизнес-переговоры. Подписание соглашения о зоне свободной торговли пойдёт ещё медленнее, чем продвигается сегодня. А это соглашение намного более важно для Украины, потому что её экспорт в два раза больше импорта из Израиля. Будут проблемы в реализации соглашения о предоставлении 20 тысячам украинских строителей работы в Израиле. Как только охлаждаются отношения на уровне высшего политического руководства, это тут же сказывается и на всех остальных сферах.

Ещё одно последствие — увеличение числа отказов украинцам в аэропорту имени Бен-Гуриона. В последние месяцы отказы принимают массовый характер для сотен людей. Одна из причин в том, что за полтора года значительно увеличилось число случаев, когда украинцы, приехав туристами по безвизовому режиму, подают в израильское МВД просьбы о предоставлении политического убежища. Пока их просьбы рассматриваются год-полтора, эти хитроумные гости получают право на временную работу. Цифры говорят о тысячах или даже о десятках тысяч украинских нелегалов в Израиле. Как только тенденция приобрела массовый характер, израильские власти начали устраивать жёсткие проверки в аэропорту для всех украинцев, прилетающих в Израиль. Думаю, теперь будет ещё хуже.

Украина и Израиль могут откатиться назад вплоть до введения некоторых форм визового режима. Легальным туристам гораздо спокойнее получить визу для туристической поездки, чем рисковать быть возвращённым уже в аэропорту, потеряв деньги и надежды на отдых.

Израильское мировое лобби может стать антиукраинским, особенно с учётом прихода к власти в США администрации Трампа?

— Еврейское лобби не станет антиукраинским. Оно может стать холодно-нейтральным. Уже это — большой минус для украинской внешней политики. Киев мог бы влиять через Израиль на Белый дом, перед голосованием следовало думать и об этом тоже.

Как можно улучшить отношения Украины с Израилем?

— Итоги голосования уже не пересмотреть, но в ООН будут ещё и другие резолюции. Киев может изменить свою политику в голосованиях по ним. Политическое руководство Украины может в блиц-форматах провести какие-то личные переговоры, чтобы объяснить позицию или договориться на будущее о сотрудничестве с Израилем. Для всего этого нужно, чтобы украинская дипломатия хотя бы поняла и признала свою ошибку.

На днях прозвучала новаторская идея депутата Верховной Рады Александра Фельдмана о переносе посольства Украины из Тель-Авива в Иерусалим. Петиция об этом уже зарегистрирована на сайте президента Украины. Точно такое же намерение озвучил и Дональд Трамп — о переносе посольства США. Такая инициатива Украины не только восстановит политические отношения с Израилем и поднимет их на качественно высокий уровень, но и станет важным сигналом Киева новому хозяину Белого дома: "Мы мыслим с вами в одном направлении, давайте разговаривать дальше".

Кстати, я живой свидетель того, как в январе 1996 года второй посол Украины в Израиле Александр Майданник заявил на круглом столе по двусторонним отношениям в рамках World Jewish Congress в Иерусалиме: "Если государство Израиль предоставит нам участок земли, то Украина готова оборудовать своё посольство в Иерусалиме". Прошло 20 лет. И инициатива депутата Фельдмана — это очень креативная форма "скорой помощи" для украинской дипломатии.

Я бы предложил ещё один способ урегулирования этого инцидента — им могла бы стать программа стажировок будущих украинских дипломатов в Израиле при поддержке МИДов двух стран. Чтобы студенты факультетов международных отношений могли своими глазами увидеть правду о Еврейском государстве и лучше разбираться в реалиях Ближнего Востока.

Даже при охлаждении политических отношений между Украиной и Израилем остаётся человеческий фактор — нити дружбы между людьми. Это главный капитал, который нужно сохранить.