Парубий надеется на введение визового режима с РФ в 2017 году

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется, что в следующем году парламент сможет прийти к согласию относительно введения виз с Россией и рассмотреть этом вопрос в сессионном зале.

Спикер заявил, что остается убежденным сторонником отмены безвизового режима с РФ.

"Я являюсь автором соответствующего законопроекта, и когда я еще был секретарем СНБО, выходил с этой инициативой. Считаю, что со страной-агрессором должен действовать визовый режим. Это мое глубокое убеждение", - сказал Парубий.

В то же время он добавил, что среди депутатов нет единства взглядов на этот вопрос.

"После того, как некоторые фракции попросили перенести это решение, я предложил председателям парламентских фракций и МИД продолжить обсуждение и проработку этого вопроса, чтобы была выработана позиция по нему. Ведь отрицательное голосование по такому вопросу могло бы стать большим имиджевым ударом по Украине", - заявил Парубий.

Прийти к консенсусу по этому вопросу спикер надеется в следующем году.

"Я надеюсь, что в следующем году мы сможем достичь согласия относительно введения виз с Россией. Этот вопрос остается под моей личной опекой. Я буду на нем настаивать, чтобы он нашел поддержку в сессионном зале", - подытожил Парубий.

Напомним, 3 октября председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил обсудить возможность введения визового режима с Россией и расширение санкций в отношении РФ.

Спикер напомнил, что в начале 2016 года он внес в парламент проект постановления об обращении к Кабинету министров по поводу прекращения действия соглашения между правительствами Украины и РФ о безвизовых поездках граждан.