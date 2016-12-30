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Документ Снявшемуся в "огоньке" на Интере российскому пропагандисту запретили въезд в Украину

<span class="label red">Документ</span> Снявшемуся в "огоньке" на Интере российскому пропагандисту запретили въезд в Украину
Ян Цапник / Фото: Ruskino.ru

Ян Цапник известен тем, что сыграл роль донецкого боевика в пропагандистском фильме "Военный корреспондент" на российском НТВ

30.12.16 1439
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Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому актеру Яну Цапнику, который сыграл главную роль в новогоднем "огоньке" на телеканале "Интер". Об этом на своей странице в Facebook написал глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, опубликовав соответствующий документ.

Цапник известен тем, что сыграл роль донецкого боевика с позывным "Майор" в пропагандистском фильме "Военный корреспондент" на российском НТВ. "Учитывая указанное, 29 декабря 2016 года гражданину Российской Федерации Цапнику Яну Юрьевичу вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на пять лет и проинформировано Министерство культуры Украины для внесения его в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины", – сказано в документе СБУ.

"Если Ян Цапник действительно принимает участие в новогоднем "огоньке" на "Интере", надеюсь, что телеканал обратит внимание на информацию от СБУ и своевременно приведет свой эфир в соответствие", – добавил Артеменко.

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