Кличко хочет соединить арку Дружбы народов в Киеве с Владимирской горкой пешеходным мостом

Столичные власти планируют начать строительство пешеходного моста, который соединит арку Дружбы народов с Владимирской горкой. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба градоначальника.

"Мы планируем начать строительство пешеходного моста, который соединит арку Дружбы народов с Владимирской горкой. Это даст возможность сделать новый туристический маршрут", - сказал Кличко.

Также в планах мэра построить в Киеве канатную дорогу.

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"Мы общаемся с инвесторами, чтобы начать строительство канатной дороги с правого к левому берегу, к Трухановому острову, и которая в будущем будет завязана на Гидропарк", - сообщил он.

Кличко убежден, что развитие инфраструктуры будет способствовать увеличению туристической привлекательности столицы.

Напомним, 20 декабря Киевский городской совет принял решение о создании единой информационной базы памятников культурного наследия в столице. Она будет одержать данные о форме собственности и техническом состоянии памятников. Кроме того, будут публиковаться данные о мерах реконструкции и музеефикации памятника, где обязательно будет указываться полный перечень мероприятий и даты выполнения работ.