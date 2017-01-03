В Украине запретили еще один российский сериал

Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение телесериала "Человеческий фактор" (2013 год, реж. А.Замятин). Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Такое решение было принято на основании статьи 15 закона Украины о кинематографии (выявление в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений).

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Напомним, в декабре Государственное агентство по вопросам кино запретило показ российского сериала "Старшая сестра". В ноябре 2016 года Госкино запретило показывать в Украине семь российских сериалов, по жалобам граждан была отменена госрегистрация сериала "Недотрога". В октябре был запрещен российско-украинский сериал с Гошей Куценко "Последний коп", пять сериалов и четыре фильма российского производства.

На данный момент в Украине запретили прокат уже более 500 фильмов.