Марин Ле Пен считает аннексию Крыма вполне законной

Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен считает, что аннексия Крыма Россией "не была незаконной", в отличие от официальной позиции Евросоюза. Об этом она заявила в интервью французской радиостанции RMC, пишет Радио Франция.

"Я абсолютно не считаю, что была незаконной аннексия: был референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России", - сказала Ле Пен

На вопрос о роли НАТО после распада Советского Союза, Марин Ле Пен заявила, что в случае ее избрания на пост президента, Франция покинет эту организацию, "по крайней мере, в составе ее командования". В то же время, она предположила, что после вступления Дональда Трампа на пост президента США, "в НАТО многое изменится".

Напомним, лидер оппозиционной французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах во Франции она признает Крым российской территорией.