Укравтопром назвал самые популярные марки автомобилей в Украине в 2016 году

Ассоциация автпопроизводителей "Укравтопром" назвала самые популярные марки легковых автомобилей в Украине по итогам продаж в 2016 году. Соответствующие данные опубликованы на сайте организации.

Всего в 2016 год продажи новых легковых автомобилей в Украине составили 65,56 тыс. единиц, что на 41% больше по сравнению с 2015 годом.

Самой популярной маркой среди украинцев была Toyota - 7668 первичных регистраций (+56% к 2015 году). На втором месте - Renault с результатом 6389 автомобилей (+52% к 2015 году). Третье место досталось Volkswagen 5001 автомобиль (+117% к 2015 году).

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Далее идут: Skoda – 4 145 авто (+91%); KIA – 3 982 авто (+98%); Ford – 3 612 авто (+38%); Nissan – 3 444 авто (+29%); Hyundai – 3 396 авто (+33%); BMW – 3 073 авто (+70%).

Замыкает лидерскую десятку – ЗАЗ. Автомобили отечественного бренда выбрали 2 758 покупателя (-4%).

Самой популярной моделью в Украине оказалась KIA Sportage. В течении года было продано 2736 единиц этого автомобиля, что почти в 3 раза больше чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что по результатам 10 месяцев 2016 года в Украине продано 1123 электрокара, как новых, так и подержанных, что почти втрое больше аналогичного показателя прошлого года.