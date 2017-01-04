Если экспертиза подтвердит подлинность останков Ярослава Мудрого, то Украина будет вести переговоры с США о перезахоронении их в Киеве. Об этом рассказал в эфире Еспресо.TV министр культуры Украины Евгений Нищук.
"Будем командировать комиссию в США, чтобы убедиться в подлинности останков Ярослава Мудрого. Если специалисты все подтвердят, то на межгосударственном уровне нам следовало бы вести переговоры относительно возможности перевозки останков Ярослава Мудрого в княжий град Киев", - сказал он.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Чехии могут принудительно эксгумировать останки еще троих выдающихся украинцев, – Институт нацпамяти
По словам Нищука, к этой работе привлечено руководство государственного заповедника "София Киевская".
По некоторым данным, останки Ярослава Мудрого находятся сейчас на территории США.