Если экспертиза подтвердит подлинность останков Ярослава Мудрого, то Украина будет вести переговоры с США о перезахоронении их в Киеве. Об этом рассказал в эфире Еспресо.TV министр культуры Украины Евгений Нищук.

"Будем командировать комиссию в США, чтобы убедиться в подлинности останков Ярослава Мудрого. Если специалисты все подтвердят, то на межгосударственном уровне нам следовало бы вести переговоры относительно возможности перевозки останков Ярослава Мудрого в княжий град Киев", - сказал он.

По словам Нищука, к этой работе привлечено руководство государственного заповедника "София Киевская".

По некоторым данным, останки Ярослава Мудрого находятся сейчас на территории США.