Суд избрал Курченко меру пресечения в виде содержания под стражей

Адвокат собирается обжаловать это решение в апелляционном порядке

Бизнесмену, сообщнику беглого бывшего президента Виктора Януковича Сергею Курченко вновь избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на адвоката подозреваемого Юрия Сухова.

По словам Сухова, вчера поздно вечером судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Курченко в виде содержания под стражей.

Также Сухов добавил, что обжалует это решение в апелляционном порядке.

Напомним, недавно Печерский суд уже выносил решение о взятии под стражу Курченко, однако Апелляционный суд Киева отменил это решение, и Генпрокуратура повторно обратилась в Печерский райсуд с ходатайством о взятии его под стражу.

Ранее СБУ выявила факты непосредственной причастности Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу холдинга ВЕТЭК, подконтрольного бизнесмену, медиаресурса UMH group, футбольного клуба "Металлист", Одесского нефтеперерабатывающего завода и сети автозаправок SparschweinGmbH & Co в Германии (170 объектов).

Во время расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн.

Хозяйственный суд Киева в конце ноября 2015 года снял арест с денежных средств и имущества компании ВЕТЭК.

В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.