Укроборонпром обещает делать 100 беспилотников в год

В 2016-ом на предприятии "Меридиан" изготовили 33 беспилотника

Государственный концерн "Укроборонпром" заявил о готовности увеличить производство беспилотных летательных аппаратов БПАК-МП-1 до 100 в год. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Отечественные беспилотники комплекса – БПАК-МП-1, от киевского предприятии ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева, которое входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", проверены украинским войском и готовы к серийному производству в количестве более 100 единиц в год", – говорится в сообщении.

Комплекс БПАК-МП-1 состоит из трех беспилотников, наземной станции управления и наблюдения, антенной системой и заряжающих устройств.

В 2016-ом в "Меридиане" изготовили 11 таких комплексов, то есть 33 беспилотника и сопровождающая техника.

В случае соответствующего заказа предприятие способно расширить выпуск до 200 БПЛА в год и полностью закрыть потребность армии в беспилотниках такого класса.