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Видео Полторак: Украина будет проводить регулярные учебные стрельбы над Черным морем

<span class="label red">Видео</span> Полторак: Украина будет проводить регулярные учебные стрельбы над Черным морем
Фото: facebook.com/v.muzhenko

Несмотря на резкую критику со стороны руководства России

04.01.17 233
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Украина планирует проводить регулярные учебные ракетные стрельбы над Черным морем. Об этом заявил в интервью 5 каналу министр обороны Степан Полторак.

"Я оцениваю эти учения как очень удачные и очень нужные. Мы ни у кого спрашивать не собираемся, какие учения проводить нам на нашей территории. Они будут регулярными настолько, насколько нам нужно будет их проводить. Мы их будем проводить", - сказал он.

По словам министра, российские власти очень резко отреагировали на проведение Украиной учебных стрельб. Он добавил, что Минобороны было готово к ракетному удару России по украинским пусковым установкам в Херсонской области.

Напомним, 1-2 декабря в южной части Украины проходили учения ВСУ, во время которых проводились воздушные стрельбы. Представители украинской власти неоднократно подчеркивали, что Украина будет проводить ракетные испытания в соответствии с международными обязательствами и договорами в своем суверенном воздушном пространстве.

Накануне учений СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщили, что Россия угрожала Киеву ракетным ударом в случае проведения ракетных стрельб вблизи временно оккупированного Крыма.

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