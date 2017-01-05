В офисе Марин Ле Пен отреагировали на возможный запрет въезда в Украину

Она, мол, и не собиралась ехать в нашу страну

Офис кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен отреагировал на угрозу запрета въезда в Украину из-за скандального заявления о "законной аннексии Крыма".



У Ле Пен заявили, что она, якобы, "не имеет ни малейшего намерения посетить Украину", сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

"Марин Ле Пен не имеет никакого намерения ехать туда (в Украину), в любом случае. Этот вопрос будет решаться по дипломатическим каналам, когда она станет президентом (Французской) Республики", – сообщил представитель Ле Пен по электронной почте в ответ на запрос Reuters.

Напомним, накануне лидер французской праворадикальной партии "Народный фронт" Марин Ле Пен заявила, что не считает аннексию Крыма Россией незаконной. "Я абсолютно не считаю, что аннексия была незаконной: был референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России", - заявила она.

МИД Украины выразил возмущение в связи с тем, что одна из возможных кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен позволила себе заявления в поддержку временной оккупации и попытки аннексии Россией Крыма и Севастополя. После этого в Службе безопасности Украины не исключили введения запрета Ле Пен на въезд в Украину.