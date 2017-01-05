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Главная » Страна » У Порошенко ответили Пинчуку: Украина не собирается "торговать" территориями

У Порошенко ответили Пинчуку: Украина не собирается "торговать" территориями

У Порошенко ответили Пинчуку: Украина не собирается "торговать" территориями
Константин Елисеев / Фото: Пресс-служба Администрации президента

Страх и слабость порождают еще большую агрессию, подчеркивает глава Администрации президента

05.01.17 8111
17000

Ни одна из украинских территорий не может быть использована в "торговле" за мир. Так глава Администрации президента Константин Елисеев в колонке для The Wall Street Journal прокомментировал опубликованную 30 декабря статью Виктора Пинчука о том, что Украине, чтобы достичь мира в Донбассе, следует уступить России Крым и отказаться от стремления к членству в ЕС и НАТО, передает Укринформ.

"Согласен с его (Пинчука, - ред.) благородным призывом к миру в Донбассе, но не могу согласиться с призывом к компромиссу, который базируется на опасениях. Страх и слабость - плохие советники. Они играют в пользу России, порождают еще большую агрессию и больше человеческих страданий. Нет развороту европейской и евроатлантической интеграции. Это было бы сдачей независимости и суверенитета Украины. Нет - торговле территорией Украины, будь то Донбасс или Крым. Эти территории не могут быть предметом торговли за мир", - отметил Елисеев.

Глава администрации убежден, что Украина не должна проявлять страх и договариваться на условиях, которые выдвигает Кремль. "Нет - выборам в Донбассе, когда украинскую землю топчет российский сапог. Украина выступает за местные выборы, но только в соответствии с законом и стандартами ОБСЕ. Кремлю, безусловно, хотелось бы узаконить свою гибридную оккупацию и марионеточные режимы в Донбассе украинскими руками. Никто не должен попасть в эту ловушку", - призвал глава АП.

Напомним, украинский бизнесмен Виктор Пинчук в конце декабря написал статью в Wall Street Journal, в которой предлагает пойти на "болезненные компромиссы" ради мира в Донбассе.

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