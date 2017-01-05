Саперы за время АТО обезвредили более 140 тысяч взрывоопасных предметов

На востоке Украины с начала проведения антитеррористической операции более 30 групп разминирования обезвредили свыше 140 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С начала проведения антитеррористической операции группы разминирования инженерных подразделений Вооруженных сил Украины на востоке государства обезвредили свыше 140 тысяч взрывоопасных предметов, очистили более 896 км дорог и 17,6 км железнодорожных путей, проверили на наличие ВОП почти 2755 га территории и 105 объектов. Для выполнения этих работ постоянно привлекается более 30 групп разминирования из состава ВСУ", – говорится в сообщении.

В первую очередь военные инженеры проводят маркировку и ограждение районов контрольных пунктов въезда-выезда и объектов обеспечения жизнедеятельности. Однако из-за периодических обстрелов со стороны пророссийских террористических группировок маркировку и ограждения приходится постоянно восстанавливать.

Реализации противоминной деятельности существенно способствуют совместные проекты Министерства обороны Украины и координатора проектов ОБСЕ в Украине.

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В ведомстве отмечают, что на днях в школе поселка Виноградное на окраине Мариуполя представитель координатора проектов ОБСЕ в Украине публично передал инженерному подразделению ВС Украины информационные баннеры о минной опасности, которые уже устанавливаются в городе.

До конца января планируется передача второй части средств маркировки в количестве 1800 штук.