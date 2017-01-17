Аваков считает реальным восстановление контроля над границей в Донбассе уже в 2017 году

В случае принятия политического решения у пограничников будет не более двух недель для возвращения на границу

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что Украина может вернуть под свой контроль границу в Донбассе уже в 2017 году. Об этом он сказал на коллегии Госпогранслужбы Украины во вторник, сообщает пресс-служба МВД.

"Нужно быть готовым к процедурам и мероприятиям по деоккупации Донбасса. Я уверен, что перед нами возникнет задача прямо сейчас, в 2017 году, когда мы должны будем выйти на международно признанные государственные границы. Процессом деоккупации на Донбассе будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, органы власти, но первыми выдвинутся пограничники", - предупредил Аваков руководство ГПСУ.

По его словам, когда будет принято политическое решение, у пограничников будет не более двух недель, чтобы вернуться на границу.

"Это не мое пропагандистское заявление или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться, и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и волю к обеспечению этого процесса", - сказал глава МВД.

Напомним, Кабинет Министров намерен разработать конкретный план реинтеграции оккупированных территорий Донбасса до марта 2017 года.