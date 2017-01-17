Геращенко: Боевики требуют от Украины освободить людей, которых вообще не удается найти

Предложенные террористами списки на обмен содержат имена нескольких десятков убийц, которые не могут попасть под амнистию и помилование в принципе

Представители ОРДЛО включили в списки на обмен пленными людей, которых вообще не удается найти.

Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, комментируя ситуацию с обменом пленных, пишет Украинская правда.

"Во-первых, в этих списках много фамилий повторяется. Во-вторых, несколько сотен людей оттуда вообще не удается найти. Возможно, кто-то из этих людей погиб, возможно, кто-то из них находится на территории Крыма или России, то есть это – пропавшие без вести. Безусловно, что этих людей надо искать, но нельзя из-за этого блокировать процесс освобождения заложников!", - заявила Геращенко.

По ее словам, в списках также обнаружили несколько десятков людей, которые никогда не привлекались к уголовной ответственности. Таким образом, "вообще непонятно, почему они есть в этих списках".

При этом списки содержат имена нескольких десятков убийц, которые не могут попасть под амнистию и помилование.

"Еще есть люди, причастные к организации терактов в Одессе и Харькове, то есть не имеют отношения к зоне АТО. Также есть несколько десятков человек, которые совершали разные преступления вне зоны АТО, например, кражи автомобилей. Извините, но мы не какая-нибудь "лавочка" по освобождению всех подряд. Людей, которых мы подтверждаем, – это задержанные по статьям, связанным с сепаратизмом, поддержкой терроризма, поддержкой незаконных вооруженных формирований", - пояснила Геращенко.

По ее словам, почти все лица, которые были задержаны в 2014 и 2015 году, получили четыре года тюрьмы, согласно Уголовному кодексу Украины. И каждую неделю кто-то из этого списка досрочно выходит на свободу по "закону Савченко".