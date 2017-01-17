Додон пока не собирается признавать Крым российским

По его словам, в Молдове сейчас никто на этот риск не пойдет

Молдавии необходимо поддерживать дружеские отношения с Украиной, и поэтому сейчас никто не пойдет на риск признания Крыма российским. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон, сообщает ТАСС.

"Я свою позицию (по Крыму – ред.) не менял, не меняю и не буду менять. Но надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения. И делать какие-то официальные признания каких-то вещей, я думаю, что в Молдове сейчас никто на этот риск не пойдет".

Президент Молдавии также выразил надежду на то, что "в ближайшем будущем, на каком-то этапе российско-украинские отношения - дружественные, хорошие, братские - возобновятся". "Это будет хорошо для всех", - выразил уверенность молдавский президент.

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Напомним, во время избирательной кампании Игорь Додон заявил, что Крым принадлежит России. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с кандидатом в президенты от Демократической партии Марианом Лупу.