Конкурсная комиссия на первом заседании отсеяла 20 кандидатов на пост главы Нацполиции

Конкурсная комиссия не допустила 20 из 64 претендентов к конкурсу на должность руководителя Национальной полиции. Об этом сообщил член комиссии Евгений Захаров, передает Украинская правда.

По его словам, состоялось первое заседание комиссии, на котором был утвержден регламент работы и рассмотрены пакеты документов от претендентов.

"Мы проверили документы и сняли с конкурса 20 кандидатов, потому что их документы не отвечают квалификационным требованиям к должности главы Нацполиции", – сообщил Захаров.

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По 7 претендентам комиссия запросила дополнительные данные.

Двое из них уже предоставили необходимые сведения и допущены к конкурсу, еще 5 – должны предоставить документы до 10:00 23 января.

Захаров не назвал имена 20 людей, которых не допустили конкурсу, но отметил, что исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян после длительно изучения вопроса наличия у него необходимого руководящего стажа все-таки был допущен комиссией к конкурсу.

Комиссия планирует начать тестирование кандидатов 24 января, а собеседования с ними – 30 января.

Напомним, заявку на участие в конкурсе на должность главы Нацполиции подали 64 человека. По результатам пяти этапов конкурса комиссия путем голосования определит не более трех финальных претендентов.

Список финальных претендентов должен быть передан на рассмотрение министру внутренних дел не позднее 15 февраля 2017 года.