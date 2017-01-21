Животное нашли бойцы АТО в шкафу во время зачистки дома в "серой зоне"

Пророссийские боевики в Донбассе использовали кошку в качестве растяжки, заминировав ее в шкафу.

Об этом написала волонтер Ольга Халченко в Facebook.

По ее словам, животное нашли бойцы АТО в шкафу во время зачистки дома в "серой зоне".

Кошка Чуча орала на всю силу своих кошачьих легких из закрытого шкафа. Тот оказался заминированным и, когда саперам не удалось ничего сделать с дверцей, солдаты просто вырезали боковую часть.

"Внутри и висела Чуча, именно висела, из нее сделали живую растяжку с расчетом, что кто-то сердобольный кинется открывать шкаф, чтобы выпустить мяукающего кота. Она была худющая и обессиленная. Саперы смогли обезвредить мину, распутали Чучу и забрали с собой", - написала Халченко.

История шокировала пользователей соцсети.