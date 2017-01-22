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Главная » Страна » Евродепутат из Германии признал, что ездил в оккупированный Крым за деньги России

Евродепутат из Германии признал, что ездил в оккупированный Крым за деньги России

Евродепутат из Германии признал, что ездил в оккупированный Крым за деньги России
Фото: hvylya.org

Претцель предоставил комитету по этике документы относительно состоявшейся поездки

22.01.17 1792
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Российский фонд оплатил в апреле 2016 года поездку в аннексированный Крым немецкому депутату Европарламента от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Маркусу Претцелю для участия в Ялтинском экономическом форуме. Об этом сообщил сам евродепутат, передает Европейская правда со ссылкой на Spiegel.

Претцель признался, что "проезд, проживание и другие расходы были оплачены организаторами – российским фондом, который экономически поддерживает аннексированный Крым".

Сколько именно стоила поездка, Претцель не уточнил. Однако, по запросу Spiegel, организаторы сообщили, что участие для одного человека составляло от 1500 до 1800 евро, не учитывая расходы на перелет.

Претцель предоставил документы относительно поездки лишь через полгода и только под давлением комитета по этике Европейского парламента.

Напомним, в апреле 2016 года евродепутаты Маркус Претцель (Германия) и Яромир Кохличек (Чехия), а также депутаты австрийского парламента прибыли в аннексированный Крым для участия в Ялтинском экономическом форуме.

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