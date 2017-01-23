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Главная » Страна » Заявки от инвесторов в зону отчуждения Чернобыльской АЭС ждут до марта 2017 года

Заявки от инвесторов в зону отчуждения Чернобыльской АЭС ждут до марта 2017 года

Заявки от инвесторов в зону отчуждения Чернобыльской АЭС ждут до марта 2017 года
Фото: rikoshet.com.ua

Речь идет об инвестициях на реализацию проектов строительства объектов солнечной энергетики 

23.01.17 586
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В Минэкологии сообщили, что Украина пошла на встречу потенциальным инвесторам, которые хотят работать с проектом в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС, но не успевают оформить необходимые документы.

Как сказано в сообщении пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов, решение было принято Госагентством Украины по управлению зоной отчуждения, учитывая многочисленные обращения иностранных инвесторов с просьбами увеличить срок приема заявок на реализацию проектов строительства объектов солнечной энергетики в зоне отчуждения.

"Инвесторы свою просьбу объясняют недостаточным количеством времени на подготовку необходимых документов. Поэтому конечный срок приема заявок был продлен до 1 марта 2017 года", - сказано в сообщении.

Напомним, еще в июле 2016 года министр экологии Остап Семерак сообщил о начале поиска инвесторов для проекта создания солнечной электростанции в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Создание гелиостанции мощностью до 1400 МВт, как считают специалисты, поможет Чернобыльской зоне возродиться и снова стать центром украинской энергетики.

Всего в развитие солнечной энергетики в зоне отчуждения готовы инвестировать средства 39 компаний из разных стран мира.

Ранее для улучшения инвестиционной привлекательности Кабмин снизил стоимость аренды госимущества и упростил процедуру аренды земли на территории Чернобыльской зоны.

 

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