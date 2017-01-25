Кабмин утвердил стратегию реформирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Кабинет Министров одобрил стратегию реформирования системы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает Укринформ.

Согласно сообщению, целью стратегии является повышение возможностей ГосЧС во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны, выполнение определенных задач по противодействию угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданской защиты.

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Стратегией предусмотрен переход от системы государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности к эффективной системе предотвращения чрезвычайных ситуаций и профилактики пожаров. Создание новых и реформирование существующих пожарно-спасательных подразделений (пожарных частей) местной и добровольной пожарной охраны в объединенных территориальных общинах. Оптимизация структуры и численности ГосЧС на всех уровнях, реорганизация сил ГосЧС с учетом объемов возложенных на них задач. Наращивание материально-технической базы сил гражданской защиты и их техническое переоснащение современной техникой.

Предполагается реализовать стратегию в 2017-2020 годах.

Напомним, 23 ноября в городе Лиман Донецкой области заработал первый в Украине Центр безопасности граждан. В одном здании будут находиться пожарно-спасательная служба, полиция и скорая помощь.