Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Кабмин утвердил стратегию реформирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Кабмин утвердил стратегию реформирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Здание Кабмина / Фото: eveningkiev.blogspot.com

Кабмин утвердил стратегию реформирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Она, в частности, предполагает создание добровольной пожарной охраны

25.01.17 562
0000

Кабинет Министров одобрил стратегию реформирования системы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает Укринформ.

Согласно сообщению, целью стратегии является повышение возможностей ГосЧС во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны, выполнение определенных задач по противодействию угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданской защиты.

Стратегией предусмотрен переход от системы государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности к эффективной системе предотвращения чрезвычайных ситуаций и профилактики пожаров. Создание новых и реформирование существующих пожарно-спасательных подразделений (пожарных частей) местной и добровольной пожарной охраны в объединенных территориальных общинах. Оптимизация структуры и численности ГосЧС на всех уровнях, реорганизация сил ГосЧС с учетом объемов возложенных на них задач. Наращивание материально-технической базы сил гражданской защиты и их техническое переоснащение современной техникой.

Предполагается реализовать стратегию в 2017-2020 годах.

Напомним, 23 ноября в городе Лиман Донецкой области заработал первый в Украине Центр безопасности граждан. В одном здании будут находиться пожарно-спасательная служба, полиция и скорая помощь.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Минздрав: Внедрение семейной медицины кардинально изменит к лучшему ситуацию с болезнямиВ Турции парламент поддержал переход к президентской республикеНочью в Киеве на Демеевке горел торговый ряд

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Если Порошенко — главный враг, то Путин рано или поздно станет другом, — Тарас Чорновил 24604
  2. И Путин, и Трамп — лжецы, жулики, бандиты, самовлюблённые эгоисты, — профессор Александр Мотыль 5330
  3. Принуждение к безналу. Как украинцы обходят запрет на расчёты наличкой от 50 тыс. грн 14116
  4. Торг здесь неуместен. Что стоит помнить политикам, рассуждая о судьбе Крыма 6617
  5. Украину спасут решительные меры, но не железная рука, – футуролог Сергей Волошин 3103
  6. Кто вы, мистер президент. 8 сезонов Трамп-шоу в Белом доме 1815
  7. Сияние чистого безумия. Американский историк об уроках прошлого, которые не усвоило человечество 5069
  8. Упал на старте. Пять инцидентов на президентских инаугурациях 12714
  9. Умный врач знает, что происходит с душой человека, — Евгений Черняховский 5215
  10. Эскадра ненависти. Лучшие сериалы января 2661
  1. Кремль заходит через Молдову. Почему Кишинёв больше не может служить примером для Киева 12595 / 13615
  2. Китайцы вызвались за свой счет построить большую кольцевую дорогу в Киеве 7338 / 8291
  3. Не бери и не плати. Что требует Газпром от Украины 6750 / 7948
  4. Логвинский: Генсек Совета Европы сотрудничает с российскими наемниками и российской властью 5103 / 5692
  5. Упал на старте. Пять инцидентов на президентских инаугурациях 3766 / 12714
  6. У побережья острова Гуам появился "магический" краб 2345 / 2637
  7. Апостол праведной войны. Патриарх Филарет о том, почему нельзя захватывать храмы Московского патриархата 2101 / 2334
  8. Если Порошенко — главный враг, то Путин рано или поздно станет другом, — Тарас Чорновил 2065 / 24604
  9. Киевская власть пообещала создать альтернативу маршруткам 1785 / 2049
  10. Минюст объявил повторный конкурс на должность главного люстратора страны 1777 / 1938
  1. Китайцы вызвались за свой счет построить большую кольцевую дорогу в Киеве 45 / 8291
  2. Апостол праведной войны. Патриарх Филарет о том, почему нельзя захватывать храмы Московского патриархата 29 / 2334
  3. Кремль заходит через Молдову. Почему Кишинёв больше не может служить примером для Киева 26 / 13615
  4. Логвинский: Генсек Совета Европы сотрудничает с российскими наемниками и российской властью 25 / 5692
  5. За время войны в Донбассе погибли не менее 68 детей, ранены 186 16 / 873
  6. Куплю здравый смысл, можно без документов, — Максим Бородин 14 / 1982
  7. В Британии придумали "прививку" для определения фейковых новостей 13 / 367
  8. Сияние чистого безумия. Американский историк об уроках прошлого, которые не усвоило человечество 11 / 5069
  9. Если Порошенко — главный враг, то Путин рано или поздно станет другом, — Тарас Чорновил 11 / 24604
  10. Умный врач знает, что происходит с душой человека, — Евгений Черняховский 11 / 5215
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.