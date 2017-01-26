Россия еще как минимум полгода будет отправлять свои "гумконвои" в Донбасс

Очередной "гуманитарный конвой" в Донбасс будет отправлен до конца месяца.
Конвои будут прибывать ежемесячно в течение полугода.
Об этом сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков.
"В этом месяце прибудет", - цитирует Интерфакс – Украина Пучкова. "Мы планируем, что ежемесячно будут, как правило, ходить по одному конвою. На ближайшие шесть месяцев все планы и программы составлены", - добавил глава МЧС.
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Напомним, в течение трех последних лет в Украину проехало более 50-ти только официальных "гуманитарных конвоев". Приходящие из России колонны никто, кроме российской стороны, не оформляет.