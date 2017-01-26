Украинская ученая Вязовская получила международную математическую премию

Математик решила задачу, над которой ученые работали несколько веков

Украинская ученая Марина Вязовская получила "Премию Салема 2016" – престижную математическую награду, которую ежегодно присуждают молодому математику за выдающиеся результаты исследований в сфере научных интересов французского математика Рафаэля Салема. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Комиссия присудила премию Вязовской за ее открытие мирового уровня – о наиболее плотной упаковке шаров в 8 и 24-мерном пространствах с использованием методов модульных форм.

В МОН напоминают, что в 2016-м математик решила задачу, над которой ученые работали несколько веков: упаковка шаров в 8-мерном пространстве и в соавторстве – в 24-мерном. Иначе говоря, ученый нашла решение упаковки шаров в евклидовом пространстве. Ранее задача упаковки шаров была решена лишь для пространств с тремя и менее измерениями.

Марина Вязовская закончила Киевский естественнонаучный лицей № 145 и механико-математический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2010 году защитила кандидатскую диссертацию в Институте математики НАН Украины по теме "Неровности для полиномов и рациональных функций и квадратурные формулы на сфере", а в 2013-ом получила степень доктора естественных наук в Боннском университете, защитив диссертацию "Модулярные функции и особые циклы".

Премия Салема учреждена Адрианой Салем, вдовой французского математика греческого происхождения Рафаэля Салема (1898-1963). С 1968 года премией награждаются математики, отличившиеся в области исследований, которой интересовался Салем, прежде всего работами, связанными с рядами Фурье (способ представления произвольной сложной функции суммой более простых).