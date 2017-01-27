Княжицкий хочет продать телеканал "Эспрессо"

Народный депутат Николай Княжицкий ведет переговоры по продаже части телеканала "Эспрессо", который принадлежит его жене.

Об этом сообщает Украинская правда.

"Если вас интересует, заключены ли какие-то соглашения, то нет. Но переговоры идут, мы этого не скрываем", - заявил Княжицкий.

При этом, по словам депутатов из фракции "НФ", речь идет о продаже части канала таким образом, чтобы Княжицкий остался младшим партнером и дальше руководил этим ресурсом.

"Он просто устал постоянно собирать деньги. По большому счету, ни Авакову, ни другим его однопартийцам канал особо не нужен, потому Княжицкий ищет какой-то постоянный капитал", - объясняют собеседники издания.

Кто станет новым спонсором "Эспрессо" пока неизвестно. "Скажу только, что это человек из самого высокого круга украинской непубличной политики, который ранее к СМИ не имел никакого отношения", - рассказал один из депутатов НФ.