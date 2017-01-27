Дело против Януковича пополнилось показаниями еще одного российского политика

Бывший депутат Государственной думы РФ Денис Вороненков, не сумевший переизбраться в думу седьмого созыва по одномандатному округу от КПРФ, дал Генеральной прокуратуре Украины показания против беглого экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает Коммерсант.

По информации издания, Вороненков частично подтвердил следователям показания, которые ранее дал другой бывший российский депутат Илья Пономарев, который получил летом-2016 вид на жительство в Украине.

"Денис Вороненков сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу Януковича", - сообщил источник издания, близкий к ГПУ.

Он также не исключил, что по итогам этой беседы Луценко предъявил Януковичу обвинения в государственной измене, которая заключалась в том, что экс-президент пригласил в Украину российские войска.

Следственный комитет России подозревает Дениса Вороненкова в причастности к организации хищения здания в центре Москвы. Ранее в СМИ появилась информация, что он и его жена Мария Максакова, которая представляла в Думе шестого созыва Единую Россию, перебрались жить из Москвы в Киев в декабре 2016 года.

Напомним, в конце декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев дал показания украинскому следствию в рамках уголовного производства о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Он рассказал о влиянии подписанного письма с призывом к Путину ввести войска в Украину на решение думы о применении вооруженных сил РФ за границей.