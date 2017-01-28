В интернатах Украины на лечение одного ребенка предусмотрена 1 гривна в день, – Кулеба

В Украине в детских интернатах на лечение одного ребенка предусмотрено финансирование в размере 1 гривны на день. Об этом заявил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба 27 января на конференции в Херсоне, передает Укринформ.

"В интернатных учреждениях только 27 гривен в день идет на финансирование самого ребенка. Это 23 гривны – питание, 1 гривна – лечение и 3 гривны – одежда", – рассказал Кулеба.

Раньше уполномоченный президента по правам ребенка сообщил, что в течение последних трех лет в Украине государственное финансирование интернатных учреждений для детей ежегодно росло на 1 млрд грн и в 2016-ом достигло 7 млрд грн. Кроме того, данные учреждения в 2016 году официально получили также 250 млн грн благотворительной помощи, которая использовалась преимущественно для лечения детей и приобретения для них одежды.