Украина занимает 13-е место в рейтинге вымирающих наций

Количество детей в Украине с 1991 года уменьшилась в два раза

Украина находится на 186 месте в мире по рождаемости и на 13-м – по вымиранию нации. Об этом сообщил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, передает Укринформ.

С 1991 года численность детского населения в Украине уменьшилась почти вдвое.

Сегодня в стране 7,6 миллионов детей.

Почти 106 тыс. детей, или 1,5% всего детского населения страны, живут и воспитываются в интернатах, но только 8% из них сироты, а остальные 92% имеют родителей.

Каждые три дня 250 детей попадают в интернатные учреждения преимущественно из-за бедности и неспособности семьи дать необходимое ребенку.

Минимум 600 тыс. детей живут в неблагополучных семьях.