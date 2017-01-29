В сегодняшних боях за Авдеевскую промзону погибли трое наших бойцов

Украинские войска по всему фронту находятся в состоянии повышенной готовности

В результате сегодняшних вражеских обстрелов и штурма Авдеевской промзоны в рядах сил АТО на этих рубежах погиб один военнослужащий, двое умерли от тяжелых ранений, еще один получил ранения и выжил. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает информационно-аналитический центр СНБО.

Сейчас ситуация остается очень напряженной: противник продолжает обстрел наших позиций из артиллерии и минометов, но к штурмовым действиям пока не переходит.

Украинские войска по всему фронту находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы встретить врага огнем.

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Ранее сообщалось, что в воскресенье, 29 января, около пяти утра в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали штурм позиций сил АТО.