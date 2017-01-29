Боевики обстреляли оккупированную Брянку, – разведка

Незаконные вооруженные формирования в Донбассе 27 января 2017 года осуществили артиллерийский обстрел окрестностей оккупированной Брянки (Луганская область). Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
Боевики продолжают осуществлять провокационные действия с целью последующего обвинения сил АТО в нарушении режима прекращения огня и применению запрещенного минскими договоренностями вооружения.
"27 января с огневых позиций в н.п. Кадиевка противником осуществлен артиллерийский обстрел окрестностей н.п. Брянка", – говорится в сообщении.