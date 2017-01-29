Террористы стреляют на всех направлениях

Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы наших позиций на всех направлениях. C полуночи до 18.00 зафиксировано 22 обстрела. В результате обстрелов четверо наших военных погибли, пятеро - ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из минометов различных калибров террористы обстреливали Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Павлополь, Водяное, Широкино, Красногоровку, Талаковку. По Широкино огонь вел БТР противника.

На донецком направлении - после массированных обстрелов из минометов в районе Авдеевки оккупанты пытались штурмовать наши позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступить.

В течение дня они продолжили обстрелы из минометов по Авдеевке, Опытному и Каменке. Танк вел огонь по Пескам. В 13.45, после обстрелов наших позиций из гранатометов различных калибров, оккупанты совершили очередную попытку выбить наших военных с позиций в районе Авдеевки. Штурм закончился для боевиков неудачей. Враг вынужден был отступить.