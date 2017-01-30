В воскресенье ОБСЕ зафиксировала в Донбассе 2260 нарушений режима прекращения огня

Миссия ОБСЕ зафиксировала 2260 нарушений режима прекращения огня в зоне боевых действий в Донбассе в течение воскресенья.

Об этом сообщил заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хаг в интервью Громадському.

"Сегодня (в воскресенье – ред.) в 04:40 мы начали фиксировать нарушения режима прекращения огня в треугольнике Донецкий аэропорт - Авдеевка - Ясиноватая. Обмен огнем продолжается до сих пор. Всего сегодня мы зафиксировали более 2260 нарушений режима прекращения огня. В основном, огонь осуществлялся из запрещенных видов вооружения", - заявил Хаг.

Боевые действия вечером стали менее активными.

"О зафиксированных нами нарушениях режима прекращения огня мы вам дадим отчет завтра (в понедельник – ред.). Тогда мы будем иметь и видео с камер, расположенных на местах. Тогда и стоит ожидать больше деталей", - пообещал замглавы СММ ОБСЕ.

Напомним, российско-оккупационные войска продолжают обстрелы наших позиций на всех направлениях. C полуночи до 18.00 воскресенья зафиксировано 22 обстрела. В результате обстрелов четверо наших военных погибли, пятеро - ранены.