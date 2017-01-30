В штабе блокады торговли с оккупантами сообщили, что к инциденту не причастны

Народный депутат Владимир Парасюк сообщил, что на Луганщине неизвестные перерезали железнодорожные пути на Попасную.

"Не знаю, кто это сделал, но я убежден, что это были сознательные украинцы, которым надоела война. Теперь точно никто никуда не поедет", - написал он в Facebook.









Фото: соцсети

При этом в "Штабе блокады торговли с оккупантами" в Facebook сообщили, что к инциденту не причастны участники акции, так как у них нет технических средств для этого.

"Оказывается за полкилометра от "Редута" какие-то "доброжелатели" разрезали рельсы. Штаб блокады торговли с оккупантами заявляет, что не имеет отношения к данному событию. У штаба и блокираторов нет технических средств для осуществления такой акции. И нет никакой смысловой нагрузки - ветка и так заблокирована", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее активисты торговой блокады Донбасса, в рамках которой сейчас частично перекрыта железная дорога в Луганскую область, угрожали уничтожить магистрали в случае силового разгона акции.

16 декабря 2016 года ветераны АТО объявили террористам ультиматум, чтобы те освободили всех украинских пленных, иначе бойцы угрожали начать экономическую блокаду оккупированных территорий. 25 января они заблокировали железную дорогу Луганск – Попасная. В результате было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов. Среди народных депутатов, которые участвуют в блокаде, - Семен Семенченко и Владимир Парасюк.

