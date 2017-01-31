Началась эвакуация старой части Авдеевки, – депутат

В Донбассе началась эвакуация старой части Авдеевки Донецкой области. Об этом написал в Facebook народный депутат Евгений Дейдей.

"Прямо сейчас началась эвакуация старой части Авдеевки из-за сильных обстрелов "Градами", – говорится в его сообщении.

По словам Дейдея, ситуация становится все более критичной.

Напомним, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции под Авдеевкой, а также жилые кварталы города. 30 января город из-за обстрелов остался без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

Сегодня, 31 января, председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00, и ремонтные бригады начинают восстановление объектов. Однако позже он заявил, что подразделение российских боевиков снова пошло в наступление под Авдеевкой.